وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



تعد المنظومة الأمنية في مطارات العالم من المتطلبات غاية الأهمية التي تكشف المجرمين والإرهابين والمطلوبين لأجهزة الانتربول الدولية وغير ذلك، إلا أن مطارات الكويت تفتقر للأسس الأمنية السليمة ما يجعل البلاد مرتعا ومنفذا سهلا للمجرمين وغيرهم، خصوصا فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الأمر الذي يؤكد أن استعجال تنفيذ المنظومة مطلب مهم لارتباطه بالأمن الوطني.



وقد نمى إلى علمي تقديم مقاول مشروع مبنى المطار الجديد مورد شركة هواوي للقسمين المذكورين أدناه تحت البند الاحتياطي للاتصالات (ICT) رقم (27) بتاريخ 27 يناير 2022 وتم رفضه من قبل استشاري الإشراف بتاريخ 7 فبراير 2022 ثم قدمه للمرة الثانية بتاريخ 27 أبريل 2022 والذي تم رفضه للمرة الثانية من قبل استشاري الإشراف بتاريخ 12 مايو 2022.



Data Communication Network Equipment.



Data Communication Wireless Access Point.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة المعلومات الواردة في ديباجة السؤال؟ إذا كانت المعلومات صحيحة فيرجى بيان إجراءات وزارة الأشغال العامة بعد أن تم رفض المورد مرتين من قبل استشاري الإشراف.



2- نمى إلى علمي قيام المقاول بالاعتراض على رفض الاستشاري من خلال كتابه بتاريخ 24 مايو 2022 والذي طلب فيه مناقشة الإدارة العامة للطيران المدني لأخذ الموافقة منهم، فيرجى بيان التالي:



ـ ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال ذلك؟



ـ هل قامت الوزارة بمخاطبة الإدارة العامة للطيران المدني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما رد الإدارة العامة للطيران المدني؟



3- هل تم اعتماد المورد المذكور في ديباجة السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاعتماد.



4- نمى إلى علمي أن وزارة الأشغال العامة قد سبق أن تلقت كتابا من وزارة الخارجية يخص تحفظات بشأن الوضع الأمني للمورد المذكور أعلاه، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت المعلومة صحيحة فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب.



5- قائمة أسماء الموردين المعتمدين لدى الطيران المدني لتقديم هذا النوع من الخدمات الأمنية، ونوع الممارسة التي طرحتها الوزارة ومن شارك من الموردين فيها.



6- يرجى تزويدي وبتسلسل زمني واضح بكل الإجراءات المتخذة من الوزارة من أجل طرح وتنفيذ المنظومة الأمنية سالفة الذكر والموعد المتوقع للانتهاء من الإجراءات كافة.