وجّه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الصحة العامة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ إحصائية بعدد العاملين في مستشفى جابر من الهيئة الطبية والتمريضية والإدارية مصنفين وفق المسميات الوظيفية والجنسية (كويتي/ غير كويتي).



2 ـ إحصائية بأعضاء الهيئة الطبية والتمريضية والإدارية من غير الكويتيين العاملين في مستشفى جابر، مصنفين وفق التخصص والجنسية.



3 ـ عدد العاملين في مستشفى جابر بموجب العقود والمهام الموكلة لهم.



4 ـ هل يعمل مستشفى جابر بكامل طاقته وبتشغيل جميع الأقسام والمباني؟ مع تزويدي بالأقسام التي لم تشغل وخطة الوزارة لتشغيلها.



5 ـ هل خاطبت الوزارة وزارة التعليم العالي لتحديد احتياجاتها والتنسيق بشأن خطة الابتعاث وفق التخصصات المطلوبة خلال الخمس السنوات الماضية وللخمس السنوات المقبلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.