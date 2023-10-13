القاهرة ـ هناء السيد



يشارك وفد برلماني من مجلس الأمة في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي المقرر عقدها في القاهرة - جمهورية مصر العربية خلال 13 - 14 أكتوبر الجاري. ويضم الوفد الذي توجه أمس الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة أعضاء البرلمان العربي النواب أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد المونس ود.محمد الحويلة. كما يشارك النواب الاربعة في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة له اليوم الجمعة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريـعـيـة والقانونية وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع المقرر عقدها السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.