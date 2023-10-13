وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:



في شأن المناقصة رقم «وك م 7310/2021» توريد كيبلات ألمنيوم ضغط متوسط 11 ك.ف التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمطروحة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بخصوص قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 77 رقم 59/2022 يرجى بيان التالي:



أ ـ صورة ضوئية من توصية الوزارة في تاريخ 07/6/2022 ومرفقاتها.



ب ـ صورة ضوئية من تقرير القطاع الفني في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



ج ـ صورة ضوئية من كتاب الوزارة المؤرخ في 28/7/2022 و16/6/2022 إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومرفقاته.



د ـ صورة ضوئية من جميع العطاءات المقدمة من الشركات المشاركة في المناقصة.



2 ـ بخصوص كتاب وزير العدل إشارة رقم «م و/ وع/ س/ 260/2022» المؤرخ في 19/10/2022 الموجه إلى أمين عام الجهاز المركزي للمناقصات العامة يرجى بيان التالي:



أ ـ صورة ضوئية من الكتاب وجميع مرفقاته.



ب ـ ما الإجراء الذي تم من قبل الجهاز المركزي حيال شبهة التواطؤ بين المتقدمين لعطاء المناقصة المذكورة؟



ج ـ هل اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد اطلاعه على كتاب وزير العدل أي إجراءات، وطُبقت العقوبات المذكورة بقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية تجاه الشركات المتواطئة؟



3 ـ بخصوص قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 85 لاجتماع رقم 46/2023، يرجى بيان التالي:



أ ـ صورة ضوئية من توصية الوزارة المؤرخة في 14/2/2023 ومرفقاتها.



ب ـ صورة ضوئية من تقرير القطاع الفني بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.



ج ـ ما أسباب إصدار البند أولا من هذا القرار؟



د ـ ما أسباب إصدار البند ثانيا من هذا القرار؟



ن ـ ما أسباب إصدار البند ثالثا من هذا القرار؟



4 ـ بخصوص قرار لجنة التظلمات الخاص بنظر التظلم رقم 50/2023 في اجتماعها رقم 24/2023 المنعقد في 18/7/2023 بخصوص المناقصة المذكورة، يرجى بيان التالي:



أ ـ صورة ضوئية من القرار أعلاه الموجه إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



ب ـ صورة ضوئية من المستندات الداعمة بالأسباب الموضوعية والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.



ج ـ ما الإجراء الذي اتخذه الجهاز الفني للمناقصات حيال قرار لجنة التظلمات؟



5 ـ هل يوجد تضارب مصالح بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد تربطه صلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتقدمة بعطاء في المناقصة المذكورة أعلاه؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل شارك هذا العضو ـ إن وجد ـ في اتخاذ أي قرارات بخصوص المناقصة المذكورة أعلاه أو أي مناقصة أخرى شاركت فيها الشركة ذاتها؟