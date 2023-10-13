عائلة «بوراشد» بحرية بامتياز مع مرتبة الشرف كبيرها نوخذة وصغيرها محترف الخيط لعبتهم وفن الصيد توارثوه أباً عن جد، صفحة «بحري» تلتقي اليوم أحد أبنائها وهو الحداق عبدالله بوراشد الذي حدثنا عن مسيرته البحرية وأفضل أماكن الصيد حاليا، وما هو موسم السمكة الآن، وأين تتواجد أسماك الشيم ومتى يكثر صيدها، وإلى ماذا يحتاج الحداق للفوز بـ«حبيب الملايين» السبيطي وأفضل أماكن تواجده والييمه التي يفضلها، كما اطلعنا «بوراشد» على أنواع الأسماك الجنوبية، وما هي ييمه الشعم في الصيف والشتاء، ومتى يبدأ موسم النقرور ولماذا هو مهدد بالانقراض وافضل أماكن تواجده، وما طريقة الصيد الدخيلة التي سادت على الساحة البحرية، وأكثر مشاكل البحر وهموم الحداقة، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل.



في البداية يقول الحداق عبدالله بوراشد:«بدأتُ الصيد وتولعت بشيء اسمه خيط منذ صغري، ونحن من عائلة بحرية توارثنا الصيد أبا عن جد، والبحر يعتبر منا وفينا وعشق لا ينتهي مع عائلة بوراشد، وقد مارسنا جميع طرق وأنواع الصيد مثل الحضور والطواريف والحداق، وكوني ترعرعت بعائلة بحرية، فقد تعلمت أساسيات الصيد مثل الترديع والموادع وحسبة المايات ومعرفة مواسم الأسماك حتى شكة الييمه وأنواع وأحجام الخيوط المناسبة حق كل سمجة وأشياء أخرى كثيرة، وبعد ان كبرت بدأت أعتمد على نفسي وأطلع مع الأصدقاء برحلات صيد كثيرة».



طول ركة الشيمة



ويضيف بوراشد: أفضل أماكن الصيد عندي المحادق الشمالية وأستمتع بصيد الشعم والسبيطي، وحاليا هو موسم الشعم والسبيطي والمزيزي بالإضافة إلى الشيم، والشيم مأكول الحشيم كما عرفنا هذا المثل من الحداقة الأولين ويكثر صيدها بشهري يوليو وأبريل بالدردور، وطريقة صيدها انك تصيد اليميام الحي وخيطك يكون حجم 80 وفوق لأنها معروفة بقوة أسنانها، وكان الحداقة في السابق يحطون لها الخيط المسيم علشان ما تقص وطول الركة لها.



صيد السبيطي حسبة مايه



ويـتابــع بوراشـــد: السبيطي هو سيد الصيد بالنسبة لكل حداق وبالدرجة الأولى صيدته حسبة مايه سواء في الحمل او الفساد، أما بالنسبة للطريقة فهي معروفة عند جميع إخواني الحداقة الركه الطويلة وبلد خراري ويكون بأول السجي أو آخره وأيضا بداية الثبر أو آخره وأفضل أماكن تواجده الرشدان والحيشان وعشيرج، واحرص على ان تكون ييمتك حية (فرش) زورية او ميدة (محاياه) وإن لم تتوافر الييمه الحية نحدق إما بسلس او صلاخة ميد أو يواف.



أسماك المحادق الجنوبية



ويضيف بوراشد: الهامور معروف عنه يتكاثر في الأقواع والطبعانات ويكون حداقه بوقفة المايه وييمته تكون جم او شعم صغير وخيطك لازم يكون دريه، وبالنسبة للجنعدة فهي تتكاثر ببحر الجنوب ولها أكثر من طريقة لصيدها تشخيط وجق، أما النويبي فهو صديق بحر الكويت وموجود بكل موسم وتضرب على كل شيء أي نوع ييم وكذلك الشعم موجود حتى على الأسياف بكل وقت وزمان، وفي فصل الصيف الحداقة يحرصون على ييم الشريب، ولكن الآن ممنوع حداقة بالشريب بقرار من الثروة والبيئة، وخلال فصل الشتاء نحدقله بربيانة ومكانه تواجده الأطيان عكس الصيف يتواجد في الأماكن الصخرية.



موسم النقرور وأماكنه



ويقول بوراشد: يبدأ موسم النقرور من شهر مارس ولغاية أبريل والكبير منه يلقب أبو حدبة والصغير طريجعي وهو من الأسماك المهددة بالانقراض وأعداده أصبحت قليلة جدا، وأماكن تواجده الجون بمنطقة الدفان وبعدها يقل صيد بهذه الأماكن وتحصله بعوهة وأقواع 25 - 60 - 90 وصيده إما على ربيانة أو خثاق.



الجق نجاحه كبير



يضيف بوراشد: الجق هو الدخيل علينا بالحداق ونجح نجاحا كبيرا، أنا أستخدم الجق، وكثير من أنواع الأسماك نصيدها بالجق وخصوصا الشيم والنويبي، وهو يعتبر رقم واحد بالنسبة للحداقة، وأود أن أتكلم عن المسنات وقلتها بالكويت مع العلم اننا نستخرج تصريحا لكل طلعة وندفع الرسوم المطلوبة من قبل الهيئة، ولكن لا توجد خدمات تفيد الحداق ولا أي شيء محفز من قرارات لنا، وأتمنى من المسؤولين انهم ينظرون بوضعنا ويتم توفير خدمات ومرافق نرتاح منها، فغير معقول اننا ندفع رسوما ولا نجد خدمات.



ختامية



واختتم بوراشد قائلا: أكثر ما يضايقنا بالبحر ما يقوم به البعض من رمي الأكياس والعلب الفارغة بالبحر ولا يبالي، وهذا ما يجعل بحرنا يعاني، وأتمنى من كل حداق وصياد عدم المحافظة على بيئة نظيفة، كما أتمنى من الآباء ان يعلموا أبناءهم هذه الهواية الجميلة؛ لأن هذا تراثنا ونهجنا منذ القدم، كما أرجو من جميع الحداقة الاهتمام بعدة السلامة من طفاية الحريق والإسعافات الأولية واللايف جاكيت، وربّ يحفظ الجميع من كل شر ومكروه.





