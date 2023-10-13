

شاركت الكويت اليوم في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، حيث ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماعات وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله، وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي بما ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والتركيز على العمل المطلوب للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية.



كما تم خلال الاجتماعات طرح المسائل المتعلقة بالأعمال واتخاذ مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، كما ستتضمن الاجتماعات العديد من الجلسات والأحداث الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



ومن المقرر أن يعقد الجارالله عددا من اللقاءات مع وزراء المال والتنمية والاقتصاد والتخطيط لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.



ومن الجدير بالذكر، فإن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمتد خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023 بمشاركة وزراء المال والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.