دعاء خطاب

doua_khattab@



تعرض الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي الى سرقة 3600 دينار كويتي، ليصبح بذلك أحدث ضحايا النصب الالكتروني، حيث تداولت الحسابات والمواقع الإخبارية الأيام الماضية هذا الخبر على نطاق واسع، خاصة أن الطليحي من أكثر الإعلاميين الذين يوجهون رسائل للتحذير من الوقوع في فخ النصب الالكتروني، موضحا احدث الطرق والخدع المستخدمة لتوعية الأشخاص، وخاصة كبار السن، من خطر مشاركة أرقام الحسابات البنكية ورمز المرور لمرة واحدة عبرحساباته الشخصية أو عبر برنامج «ع السيف» الذي يشارك في تقديمه على قناة العدالة لتنطبق عليه مقولة: «ما يوقع إلا الشاطر»، وجاء في المقطع المتداول أن الفنان تلقى مكالمة هاتفية لشخص انتحل صفة موظف في «سناب شات» في توقيت تزامن مع بحثه عن حل لتحويل «أحجار الكريستال» إلى أموال، وأقنعه النصاب بالولوج الى موقع «سفاري» عبر رابط خاص ليقوم بتسجيل بياناته، وفي ذلك التوقيت استطاع هذا الشخص أن يخترق الصفحة لتصبح بيانات الطليحي نصب عيني النصاب، وقام استكمالا للمسرحية بمتابعة خطوات التسجيل معه باعتباره مستشارا وناصحا له بعدم مشاركة أرقام بطاقته ليقنعه بأمانته، وهكذا بلع الطليحي الطعم وحول المبلغ على دفعات تباعا وصلا الى ما يعادل 3600 دينار، حتى أوقف البنك الحساب مشتبها في تعرضه لهجمات الكترونية.



«الأنباء» بدورها تواصلت مع الطليحي لمعرفة ما اذا كان اتخذ أي اجراء قانوني لملاحقة هؤلاء النصابين، فقال: «بداية وقبل أي شيء أحمد الله على ما تعرضت له من خسارة مالية رغم انه أمر صعب ومؤسف، إلا أنني اعتبرته دفع بلاء عني وعن عيالي».



وواصل قائلا: دعيني أوضح لك ملابسات الموضوع كما ذكرت في الفيديو المنتشر انني كنت بانتظار مكالمة من سناب شات لأستطيع من خلالهم تحويل ما لدي من «أحجار الكريستال» في «منصة الأضواء» الى أموال نقدية ولمن لا يعرف فإن «منصة الأضواء» على تطبيق سناب شات ميزة جديدة تسمح للنشطين على التطبيق بالقيام بنشر وتقديم المقاطع الخاص بهم، وتعلن المنصة ان الربح بمقدور الناس تحقيقه من خلال فيديوهاتهم بشرط أن يكون المحتوى ابداعيا ترفيهيا ولا يروج لدعايات مدفوعة، ويمكن التسجيل وجني الأموال بمجرد توافق مقاطع الشخص مع سياسات النشر في المنصة، وكوني من النشطين كان لدي عدد كبير من أحجار الكريستال رغبت في استبدالها وراسلت الشركة بالفعل، ولكنني أخطأت في إدخال بياناتي، فتم إبلاغي من قبل الشركة انهم سيتواصلون معي لمراجعة الطلب في غصون أسبوع.



وأكمل الطليحي قائلا: «من سوء حظي أنني تلقيت تلك المكالمة يومها وكان الشخص الآخر يتحدث عن محفظة تداول، فقلت له إنني أنتظر مكالمة من خدمة الدعم الفني لـ «سناب شات»، على الفور تدارك هو الأمر وقال لي: «نعم أنا مستشارك الخاص من الشركة والأمر بسيط ستتبع الخطوات معي عبر الهاتف لتحصل على ما تريد».



ونفذت ما قاله لي بالحرف حتى تم سحب هذا المبلغ مني، وبعد إيقاف بطاقتي من البنك طلب مني أن أستخدم بطاقة أخرى لشقيقي، كما طلب مني أن أرسل صورة بطاقتي المدنية وما يثبت أن لدي أموالا في المحفظة الخاصة بشركة التداول حتى يتمكن هو من الحصول عليها، في هذه اللحظة اكتشفت أنني وقعت ضحية للنصب وتوجهت على الفور الى مخفر الشرطة لتسجيل الواقعة ومن ثم الى المباحث الإلكترونية والجهات المختصة التي ستتولى التحقيق في الأمر».



ووجه الطليحي نصيحة للمتابعين لتجنب تكرار ما حدث له قائلا: اتضح انه يوجد العديد الأشخاص تعرضوا للنصب الالكتروني وخسارتهم تتجاوز الـ 100 ألف دينار ومنهم مشاهير وشخصيات معروفة أيضا، ليس تقليلا من خسارتي، لكن الأمر منتشر وأصبح يتم بحيل متنوعة.

وأردف الطليجي قائلا: «لتفادي الأمر وتقليل الخسائر أنصح الجميع بعدم استخدام حساب بنكي جاري به مبالغ كبيرة في أي معاملات «اونلاين» ويفضل استخدام بطاقات مسبقة الدفع بها مبالغ بسيطة، وكذلك أدعو الى تقليل «ليمت السحب» اليومي الى 1000 دينار من البطاقات وضرورة تفعيل خدمة الرسائل من البنك.

وأقول لنفسي قبل الجميع: لا بد من الحذر والتأني في المعاملات المالية الالكترونية، ومن المهم أيضا أخذ رأي المتخصصين والخبراء القانونيين قبل الإقدام على أي أمور كهذه.