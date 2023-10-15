عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة سياسة لتوحيد تحصيل رسوم الخدمات الصحية والإعفاءات منها لمراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق الصحية.



وجاء في السياسة التي تنشرها «الأنباء» انه على أمين المركز في جميع المراكز الصحية على توفير الاحتياجات الأساسية لتحصيل الرسوم والإعفاءات، فضلا عن متابعة القرارات المنظمة لتحصيل الرسوم وتعميمها على الموظف المعني بذلك والتأكد من تطبيقها.



وأوضحت السياسة أن هناك رسوما تحصل من قبل الاستقبال مثل رسوم مراجعة المركز الصحي وخدمات طب الأسنان، ورسوما اخرى تحصل من قبل المحاسبة مثل رسوم التحاليل المخبرية، والأشعة والسونار.ولفتت الى أن الاعفاء من الرسوم يأتي حسب القرارات واللوائح المنظمة الصادرة من وزارة الصحة، حيث يقوم موظف الاستقبال بالتعرف على هوية المريض (البطاقة المدنية) حسب سياسة التعرف على المريض، كما يقــــوم موظف الاستقبال بختم ورقة الدخـــول على الطبيب بختم معفى من الرسوم بعد التأكد أن المراجع معفى حسب القرارات المنظمة لذلك.



أما فيما يخص تحصيل الرسوم عند الاستقبال، فيقوم موظف الاستقبال بالتعرف على هوية المريض (البطاقة المدنية) حسب سياسة التعرف على المريض. وعن رسوم زيارة المركز الصحي، أفادت السياسة بقيام موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم ووضع الطابع على ورقة الدخول على الطبيب بعد التأكد من أن المراجع غير معفى من الرسوم حسب القرارات المنظمة لذلك.



وأشارت السياسة الى أن رسوم صرف الادوية تأتي بعد تحديد العلاج اللازم من الطبيب المعالج، حيث يقوم موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم من المراجع حسب القرارات المنظمة وتوجيه المراجع الى قسم الصيدلية لتسلم العلاج.



وبالنسبة لرسوم وأجور خدمات الأسنان أوضحت الآلية أنه بعد تحديد نوع الخدمة وأجورها من قبل طبيب الأسنان، يقوم موظف الاستقبال بتحصيل الرسوم من المراجع وتوجيه المراجع الى قسم الأسنان بعد التحصيل.



وبينت انه فيما يخص تحصيل الرسوم عند المحاسبة، ومنها رسوم وأجور خدمات التحاليل المخبرية والأشعة والسونار، يقوم موظف كاتب الحسابات بمعاينة طلب الخدمة وتحديد الرسوم الخاصة بها وتحصيلها واعتمادها وتوجيه المراجع الى القسم المختص بعد التحصيل. ولفتت السياسة الى انه في حال حدوث اي خلل في اجهزة تحصيل الرسوم، يتم تقديم بلاغ عطل للشركة (k-net)، وفي حال عدم استجابة الشركة يتم التواصل مع قسم الايرادات في الوزارة.