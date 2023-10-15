القاهرة - هناء السيد



دعا النائب في مجلس الأمة عضو البرلمان العربي د.محمد الحويلة الدول العربية إلى التحرك بشكل عاجل لنصرة القضية الفلسطينية «القضية المركزية وقضينا الأولى». حديث الحويلة كان عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي في إطار التحضير للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان التي عقدت امس السبت. وكشف الحويلة في تصريح لـ «الأنباء» عن اقتراح تقدم به للجنة بأن تحمل الجلسة العامة للبرلمان العربي غدا عنوان «التضامن مع فلسطين»، نظرا لما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان سافر وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على الفلسطينيين العزل. ووصف هذه الحرب بأنها «حرب إبادة يحرمها القانون الدولي والمواثيق الدولية والإنسانية» قائلا «من واجبنا الشرعي والوطني والقومي أن نناصر أشقاءنا في فلسطين».



وأوضح أن هذا المقترح تم رفعه لرئيس البرلمان العربي وستتم مناقشته، معربا عن الأمل في أن تتم الموافقة عليه.



وذكر أن البرلمان العربي يضم ممثلين لبرلمانات الأقطار العربية ما يسهل التنسيق والتعاون مع الحكومات لتقديم الدعم اللازم سواء السياسي أو الإغاثي، داعيا إلى التحرك العاجل لتوفير المستلزمات الغذائية والطبية ليتم إيصالها إلى قطاع غزة.



وأدان الحويلة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من عدوان «وحشي وهمجي» راح ضحيته المئات من الشهداء وآلاف من الجرحى معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن محملا المجتمع الدولي مسؤوليته بضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. وأشاد بما قامت به الكويت على المستويين الرسمي والشعبي بإطلاق حملة «فزعة فلسطين» التي تشارك بها 23 جهة خيرية الى جانب مؤسسات حكومية لدعم القضية الفلسطينية وتوفير المستلزمات الطبية والغذائية للأشقاء في فلسطين. وأشار في هذا السياق إلى البيان القوي الصادر عن مجلس الأمة الكويتي والذي أعرب عن إدانته الشديدة لكل الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني. وأضاف ان موقف الكويت كان محل اشادة وتقدير من نواب البرلمان العربي، مؤكدا أن الكويت ستظل دائما مبادرة ومستمرة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين، خصوصا ان القضية الفلسطينية «في قلب كل كويتي». وفي سياق آخر، دعا الحويلة إلى حماية وصيانة النشء والشباب من الظواهر السلبية والعادات الدخيلة على المجتمعات العربية، مؤكدا أن «الشباب هم القوة المحركة وعلى سواعدهم تنهض الأمة ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية الكاملة من هذه التهديدات والتحديات».



وأضاف أن ذلك يستوجب من البرلمان العربي التحرك بشكل عاجل لتوفير المناخ الصحيح والسليم والصحي للنشء والشباب العربي، منوها بأنه تقدم في هذا الصدد بمقترح لإنشاء لجنة لتعزيز القيم وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع ورفعه لهيئة مكتب البرلمان لإقراره.