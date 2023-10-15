القاهرة - هناء السيد



وكان وفد مجلس الامة شارك في اختتام أعمال اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي تمهيدا لأعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد الرابع والتي تعقد بالقاهرة وذلك للتحضير لانعقاد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت امس السبت 14 الجاري بمقر جامعة الدول العربية.



وقال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب النائب احمد لاري ان اللجنة تناولت عدة موضوعات وتوصيات ترفع الى اجتماع البرلمان العربي وتشمل جوانب تشريعية وجوانب العمل العربي المشترك والتنمية المستدامة والتنسيق بين البرلمانات العربية.



وأشار الى ان الموضوعات تشمل كذلك دعم العمل التطوعي في الدول العربية، موضحا ان هناك الكثير من النماذج حدثت سواء في سورية وليبيا والمغرب.



وقال لاري ان اللجنة بحثت ايضا الحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل، مشيرا في هذا الاطار الى وجود خلل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق وذلك لغياب الرؤية والأهداف في أغلب الدول العربية نظرا لعدم وجوة خطة للاستفادة من الطاقة البشرية والمادية.



وطالب لاري الاستراتيجيين والمخططين على مستوى الدولة بالتركيز في هذا الشأن للحفاظ على الطاقات والموارد العربية والتوجيه للأولويات المطلوبة الواضحة.



وقال ان اللجنة اكدت كذلك على القيم المجتمعية وحماية الأسرة والشباب وهذا دور اللجنة الاجتماعية وتوجد عدة توصيات رفعت للجلسة العامه للبرلمان.



وعن دور البرلمان العربي في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة اكد ضرورة تقديم الدعم بغض النظر عن الموانع القائمة من خلال الضغط على كافة الدول المحيطة لتقديم المساعدات الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في القطاع.



وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب خالد المونس انه تم خلال الاجتماع التصديق على محاضر وتوصيات الاجتماع السابق وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.



وتمت كذلك مناقشة الموضوعات المالية لمساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023 وناقشنا التقرير المعني في دراسة بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي عند انتهاء اجلها.



كما ناقشنا اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم لدراسة اهميتها ودورها في حفظ المصالح العربية وسنوافي اللجنة التشريعية في البرلمان العربي وكذلك لجنة حقوق الإنسان بنتائج هذه الدراسة.



وكذلك موقف الدول في السداد وذكر ان اغلبية الدول ملتزمة في سداد مساهمتها ولكن بعض الدول لظروف سياسية معينة لديها تأخير في سداد المديونيات ولكن هذا لن يؤثر في عمل البرلمان، مؤكدا التزام دولة الكويت في سداد المديونية المدرجة.



هل هناك من تعزيز من التعاون العربي في المجال المالي والاقتصادي من قبل البرلمان لمساعدة صناع القرار في العالم العربي في هذه القضايا.



وقال المونس ان هناك الكثير من الدراسات التي تمت مناقشاتها ورفعت للتصويت عليها لإدراجها في البرلمان العربي ورفعها الى الجامعة العربية للبت فيها.



وكانت اللجان بحثت جدول أعمال الجلسة القادمة وأقرت التقارير المرفوعة منها واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية إلى جانب خطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.



وقال النائب د.محمد الحويلة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن اللجنة ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي.