هل أعدت شركة نفط الكويت دراسة جديدة حول قرار تقسيم مشروع خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات وتأجير أجهزة الحاسوب وكانت نتائجها مختلفة عن الدراسة التي أعدتها في مارس 2016 والتي أكدت مخاطر تقسيم المشروع؟



وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء الاول منهما كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - آلية صرف بدل الحجز للعسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الداخلية.



2 - هل يوجد قرار يحدد موعد ثابت لتحويل بدل الحجز لحسابات المستحقين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار.



3 - هل صرف البدل المشار إليه عن جميع الأشهر منذ يناير 2023؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بأسباب عدم الصرف.



4 - هل خصمت أيام عطلة نهاية الأسبوع من بدل الحجز للشهر الماضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أقيمت للعاملين في قوة الإطفاء العام دورة ترقية لضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم خلال سنة 2023؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار إقامة الدورة.



2 - هل نشر إعلان أو تعميم داخلي للعاملين في قوة الإطفاء العام عن هذه الدورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذا الإعلان أو التعميم.



3 - ما القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة لمثل هذه الدورات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



4 - هل تعتزم قوة الإطفاء العام تنظيم دورة ترقية لضباط الصف الجامعيين إلى رتبة ملازم خلال هذا العام 2023؟



5 - هل تختلف شروط القبول في دورة الترقيات إلى رتبة ملازم بين ضباط الصف الجامعيين الدارسين من دون تفرغ والدارسين مع تفرغ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالسند القانوني.



كما وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



في غضون شهر مارس 2023 صدر قرار من شركة نفط الكويت بتقسيم المناقصة رقم 2031354 المتعلقة بأعمال مشروع خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات وتأجير أجهزة الحاسوب، وهو أحد المشاريع الحيوية المتعلقة بنظم المعلومات والأمن المعلوماتي إلى ثلاث مناقصات بعد أن كان المشروع يطرح منذ ما يتجاوز 25 عاما كمشروع واحد.



وحيث إن هذا القرار صدر استنادا إلى دراسة فنية أعدتها شركة نفط الكويت نفسها في عام 2016 وأكدت خلالها رفضها لفكرة تقسيم مثل هذا المشروع لما ينطوي هذا التقسيم على الكثير من المخاطر الأمنية والفنية إضافة إلى الزيادة المتوقعة على المال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أعدت شركة نفط الكويت دراسة جديدة حول قرار تقسيم المشروع المشار إليه كانت نتائجها مختلفة عن الدراسة التي أعدتها في مارس 2016 والتي أكدت مخاطر تقسيم المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الدراسة.



2 - هل توجد أي أعمال فنية أو إدارية أو خدمية كانت موجودة في المشروع قبل قرار التقسيم وغير موجودة في إحدى المناقصات الثلاث المطروحة بعد التقسيم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بجدول يوضح هذه الأعمال وقيمتها خلال فترة التعاقد.



3 - هل تعتزم شركة نفط الكويت طرح أي مناقصات غير الثلاث المطروحة في شأن أعمال المشروع المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بأعمال هذه المناقصات وأسباب عدم طرحها في الوقت الحالي.



4 - ما القيمة الإجمالية والمدة لأعمال المناقصات الثلاث المطروحة؟ وما القيمة المتوقعة بعد طرح جميع الأعمال المستثناة من المشروع بعد تقسيمه؟



5 - ما أسباب اتخاذ قرار عدم جواز الفوز بعدد أكثر من مناقصة واحدة من المناقصات الثلاث المطروحة حتى إن كانت أقل الأسعار؟