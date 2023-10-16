بحضور أطباء المسالك البولية وأطباء النساء والولادة على المستويين الخاص والحكومي، نظمت شركة «ساجا» الصيدلانية فعالية علمية بالتعاون مع الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية والرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية والبورد الكويتي لمتخصصي المسالك البولية، لتعلن عن توافر دواء جديد فعال وآمن لعلاج أعراض السلس البولي عند الرجال والنساء. وتناولت الفعالية مجموعة من المحاضرات العلمية والمناقشات التفاعلية من الحضور لمناقشة الفائدة الطبية لدواء جديد لعلاج السلس البولي ووكيله المحلي شركة المعجل للأدوية، وقدم المحاضرات مجموعة من كبار الخبراء العالميين في مجال علاج أمراض المسالك البولية مثل البروفيسور كريستوفر تشابل استشاري جراحة المسالك البولية في جامعة شيفلد بانجلترا ود.طارق الشايجي رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر الأحمد وبمشاركة البروفيسور ياسر فرحات رئيس الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية ود.مصطفى المحميد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى العدان. وأكدوا ضرورة توافر هذه الأدوية الفعالة والآمنة لزيادة جودة الحياة عند مرضى السلس البولي.