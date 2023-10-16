وجه النائب أحمد لاري سؤالا الى وزير الصحة العامة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



وجهت وزارة الصحة خطابا إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي في تاريخ 2023/4/22 بتعريف المنظومة الصحية الواجب استكمالها من الشركة حتى تقوم وزارة الصحة بوقف تقديم خدمات الضمان الصحي للأجانب المقيمين في الكويت بهدف تخفيف العبء على القطاع الصحي في الدولة، وقد صرحت شركة الضمان في تاريخ 2023/7/30 عن استكمال بناء منظومتها الصحية وفق اشتراطات ومعايير وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل استكملت بناء المنظومة الصحية من شركة الضمان وفق تعريف وزارة الصحة بخطابها المؤرخ 2013/4/22؟ وهل بدأت شركة مستشفيات الضمان الصحي بتشغيل منظومتها ونقل شريحة الأجانب البالغ نسبتها (40%) من وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، أما إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب التأخير أو الأسباب المانعة من تنفيذ نقل الشريحة للشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2 - هل توقفت وزارة الصحة عن تقديم خدمات الضمان الصحي للأجانب المقيمين في الدولة والعاملين في القطاع الخاص وفقا لشروط المزايدة ونقل الشريحة إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، أما إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب مع بيان الموعد المزمع لنقل الشريحة إلى الشركة وآلية النقل وموعد تشغيلها.



كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بو قماز جاء كما يلي:



في شأن أعمال مشروع تصميم وإنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير غرب أبو فطيرة وأسباب توقف المشروع، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والمقاول الرئيس لتصميم وإنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير، على أن يتضمن بيانا بتاريخ بدء أعمال المشروع، وقيمته، وتحديد تاريخ توقف الأعمال.



2 - سبق أن أفادت وزارة الأشغال العامة خلال شهر فبراير 2018 في تصريح صحافي بأن أعمال الانتهاء من بناء مبنى محافظة مبارك الكبير ستنتهي خلال سنة 2018، فما أسباب توقف أعمال المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - كم نسبة الإنجاز حين توقف المشروع عن العمل؟ وكم بلغت قيمة الدفعات التي سددتها الوزارة للمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن لحين توقف المشروع؟



4 - هل توجد أوامر تغييرية طرأت على مشروع إنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير أثناء العمل به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالأمر التغييري وقيمته ومدته.



5 - هل توقف المقاول الرئيس عن استكمال أعمال البناء للمشروع كان نتيجة مطالباته بدفعات مالية مستحقة لم تسدد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان أسباب عدم التسديد إذا كان فعلا قد استوفى نسب الإنجاز التي يستحق عنها الدفعات بموجب عقد المقاولة وكراسة المواصفات.



6 - هل صدر أي حكم بتوقيع غرامات على وزارة الأشغال العامة لصالح المقاول الرئيسي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الحكم الصادر إن كان نهائيا وقيمة الغرامات المستحقة على الوزارة لصالح المقاول الرئيس.



7 - ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة بخصوص توقف مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، وضمان استكمال العمل؟ وما الموعد المتوقع لإعادة استكمال الأعمال؟



8 - من المسؤول عن تحمل تكاليف بقاء أعمال مشروع بناء محافظة مبارك الكبير من دون إنجاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



9 - إذا كان المقاول الرئيسي قد تعثر في تنفيذ أعمال مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، فهل رفعت الوزارة قضية ضده؟ وهل اتخذت إجراءات أخرى حيال التأخير في إنجاز العمل وتحميله قيمة غرامات التأخير؟ وهل ما زالت كفالات الضمان على المقاول الرئيس والمقاولين من الباطن محجوزة لدى الوزارة أم انتهت؟