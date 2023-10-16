وجه النائب داود معرفي سؤالا مشتركا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، قال في مقدمته: تماشيا مع الدور الفاعل الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كم عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارتين (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل على حدة، وما الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارتين؟



2 ـ ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الوزارتين؟



3 ـ كم عدد الخريجين الذي تــم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023، وما تخصصاتهم؟



4 ـ هل هناك خطـــة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟



5 ـ هل هناك وظائف إشرافية شاغرة أعلن عنها أو لم يتم الإعلان عنها في الوزارتين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك الوظائف؟



6 ـ عدد المستشـــارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم.