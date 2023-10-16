ما إجراءات «الشؤون» لإعداد التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية وأسماء المكاتب الهندسية وجمعيات النفع العام والمختصين الذين تعاونت معهم الوزارة والموعد المتوقع لبدء تنفيذ المشروع؟

كم عدد حالات الغش المرصودة في امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 سواء في التعليم العام أو التعليم الديني وعدد الطلاب والطالبات الكويتيين من خريجي الثانوية العامة المتفوقين؟

ما عدد موافقات الابتعاث التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للجامعات المتميزة والمرموقة وما الأسس والمعايير التي اتبعها الديوان في اعتماد الجامعات المتميزة والمرموقة؟



وجّه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء الأول منهما كما يلي:



نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. نص على ما يلي:



عطفا على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 مايو 2023 بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة لدراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بالخطوات المناسبة التي تسهم في تشجيع الشباب على الانضمام للقطاع الخاص، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2023 بالموافقة على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) ما يلي:



- قرارا مجلس الوزراء المشار إليهما في ديباجة السؤال.



- الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منح العلاوة الاجتماعية علاوة الأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.



- جميع القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.



2 - كم يبلغ عدد المستفيدين من دعم العمالة الوطنية من أصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة؟ وجاء السؤال الثاني كما يلي:



كثرت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال المالي عبر المنصات والروابط الالكترونية والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الوسائل غير المشروعة والمبتكرة والتي تبدأ بإغراء المواطنين بربح سريع وكبير وتنتهي بسرقة أموالهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد البلاغات التي تلقتها إدارة الجرائم الالكترونية بشأن عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الثلاث الماضية.



2 - عدد الضبطيات على أفراد أو شبكات تدير عمليات النصب والاحتيال المالي في السنوات الثلاث الماضية.



3 - ما دور إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية في مكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي؟ وما مدى تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى مع الإدارة؟



4 - هل بحثت إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان هذه الأسباب.



5 - هل نظمت إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية أي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان تفصيل ذلك.



6 - هل هناك أي قصور تشريعي أو تنفيذي من وجهة نظر إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان ذلك.



كما وجه سؤالين إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء الأول منهما كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2023 على العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بشأن التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بغية دمج الحضارة بالتراث ومواكبة التطور ورؤية كويت 2035 من أجل تحقيق أهداف المشروع وهي (الحفاظ على الطابع التراثي، دعم المشاريع الصغيرة، مكان لتجمع العائلة - خدمة شريحة كبار السن، تبني أفكار الشباب المبدع، القيام بأنشطة ذات طابع ثقافي)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية؟ يرجى تزويدي بأسماء جميع المكاتب الهندسية وجمعيات النفع العام والمختصين الذين تعاونت معهم الوزارة بهذا الشأن



3 - ما الموعد المتوقع لبدء تنفيذ مشروع تطوير المقاهي الشعبية؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 مايو 2023 على العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، والذي يهدف لتوفير 3000 وظيفة وتطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory)من قرار مجلس الوزراء المشار إليه في ديباجة السؤال.



3 - كم يبلغ عدد الوظائف التي وفرتها الجمعيات التعاونية للكوادر الوطنية منذ صدور قرار مجلس الوزراء حتى تاريخه؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري جاء كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2023 على العرض المرئي المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشأن برنامج الترشيح الفوري لخريجي الجامعات المتميزة وبرنامج حصر الابتعاث على الجامعات المتميزة بينما يستمر منح الإجازات الدراسية لمن يرغب بالدراسة في الجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - بيان بعدد الترشيحات الفورية التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية لخريجي الجامعات المتميزة والمرموقة.



3 - بيان بعدد موافقات الابتعاث التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للجامعات المتميزة والمرموقة.



4 - ما الأسس والمعايير التي اتبعها ديوان الخدمة المدنية في اعتماد الجامعات المتميزة والمرموقة؟



ووجه سؤالا إلى وزير التربية د.عادل المانع، جاء كما يلي:



عطفا على اطلاع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2023 على تقرير وزير التعليم عن نتائج امتحانات العام الدراسي 2023/2022 بقسميهما العلمي والأدبي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقرير المشار إليه في ديباجة السؤال.



2 - بيان عدد حالات الغش المرصودة في امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 سواء في التعليم العام أو التعليم الديني.



3 - بيان عدد الطلاب والطالبات الكويتيين من خريجي الثانوية العامة المتفوقين والحاصلين على معدلات مرتفعة، وذلك وفقا للجدول التالي:



(النسبة/ عدد الطلاب والطالبات في التعليم العام)



(النسبة/ أكثر من 94%، 90%-94%، 80%-89%، 70%-79%).



كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



عطفا على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 مايو 2023 على مقترح الهيئة العامة للرياضة بشأن المشروع اليوم الوطني الرياضي ليكون يوما ذات طابع ترويحي هادف تشارك فيه المؤسسات من القطاعات كافة لإقامة أنشطة رياضية وترويحية وتوعوية، وقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الغايات المنشودة منه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - جميع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة لدراسة مشروع اليوم الوطني الرياضي.



2 - صورة ضوئية من الدراسات أو المذكرات أو العروض المرئية المقدمة إلى مجلس الوزراء أو لجانه بشأن مشروع اليوم الوطني الرياضي.



3 - هل اطلعت الهيئة العامة للرياضة على التجارب المثيلة في الدول المجاورة عند الإعداد لمشروع اليوم الوطني الرياضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه التجارب.



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله، جاء كما يلي:



كثرت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال المالي عبر المنصات والروابط الالكترونية والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الوسائل غير المشروعة والمبتكرة والتي تبدأ بإغراء المواطنين بربح سريع وكبير وتنتهي بسرقة أموالهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور بنك الكويت المركزي في مكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي؟ وما مدى تعاون الأجهزة الحكومية مع البنك في ذلك؟



2 - هل يتلقى بنك الكويت المركزي شكاوى من المواطنين والمقيمين على عمليات نصب تعرضوا لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان عدد الشكاوى التي تلقاها البنك في السنة الماضية بهذا الشأن.



3 - هل بحث بنك الكويت المركزي أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه الأسباب.



4 - هل نظم بنك الكويت المركزي أي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان تفصيل ذلك.



5 - هل هناك أي قصور تشريعي أو تنفيذي من وجهة نظر بنك الكويت المركزي لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان ذلك.



6 - مع كثرة عمليات النصب عبر الروابط والمواقع الوهمية التي تسرق بيانات العملاء، لماذا لا يلزم بنك الكويت المركزي شركة (Knet) باستحداث أساليب جديدة لتوثيق عملية الدفع الإلكتروني بدلا من وضع الرقم السري؟



كما سأل وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالتالي:



كثرت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال المالي عبر المنصات والروابط الإلكترونية والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الوسائل غير المشروعة والمبتكرة والتي تبدأ بإغراء المواطنين بربح سريع وكبير وتنتهي بسرقة أموالهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بيان بعدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية.



2 - بيان بعدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نتيجة شكاوى عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية.



3 - بيان بعدد الأرقام الهاتفية بمختلف أنواعها التي حجبتها الهيئة نتيجة شكاوى عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية.



4 - بيان بعدد البلاغات المقدمة من الهيئة نتيجة شكاوى عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية.



5 - ما مدى تعاون الجهات الحكومية الأخرى مع الهيئة في مكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي؟



6 - هل بحثت الهيئة أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه الأسباب.



7 - هل قامت الهيئة بأي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان تفصيل ذلك.



8 - هل يوجد أي قصور تشريعي في وجهة نظر الهيئة لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان ذلك.