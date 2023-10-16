

وجّه مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الأشغال العامة، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير المالية، ووزير الصحة.



ونص السؤال على ما يلي:



إيمانا منا بما تقضيه المصلحة العامة في إبراز دور الشباب الكويتي بتقلد المناصب والوظائف في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وحل مشكلة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية لازدياد نسبتها عاما بعد عام من دون إيجاد الحلول، ومن باب تطبيق سياسة إحلال الكويتيين في وظائف الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الشواغر الوظيفية لدى وزاراتكم والجهات التابعة لكم منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم شغل هذه الوظائف؟ مع ذكر هذه الوظائف.



2 - جميع الشواغر المرحّلة من سنوات سابقة، وأسباب عدم شغلها حتى الآن.