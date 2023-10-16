مفرح الشمري



في ظل التطورات الأخيرة والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، تعرب نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والإعلام عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد السافر الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والمدن والقرى الفلسطينية.



وفي ضوء هذا التصعيد السافر، أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين الكويتيين العاملين بمهن الفن والاعلام د.نبيل الفيلكاوي عن فتح باب المشاركة لجميع الفنانين التشكيليين داخل الكويت وخارجها في معرض «غزة تنتفض» الذي سيقام السبت المقبل في مبنى النقابة. ولمن يريد المشاركة عليه إرسال أعماله على عنوان البريد الالكتروني للنقابة [email protected] او على رقم الواتساب 0096596996201.