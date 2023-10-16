فنانون بعد أن طلعتهم للقمة كسروني.. وأحضّر لعمل درامي تلفزيوني



سماح جمال



كشف الفنان يوسف العماني عن تحضيراته الجديدة للفترة القادمة، كما تحدث في حواره مع «الأنباء» عن نجاحاته المستمرة والمتميزة مع الفنانة ميريام فارس، وتطرق العماني كذلك لبعض ما تعرض له في الوسط الفني من بعض الفنانين الذين طلعهم للقمة وكسروه على حد تعبيره، وكشف عن مشروعه لدخول عالم التمثيل التلفزيوني، كما تطرق العماني للكثير من المحاور الأخرى وفيما يلي التفاصيل:



ما تحضيراتك الجديدة؟



٭ قدمت أغنية «عفيه علي» من كلمات عبداللطيف البناي، ألحان حمد الخضر، هناك أغنية جديدة «دبل حبك» كلمات أحمد الدبوس، ألحاني، توزيع عادل الفرحان.



أغنية «دبل حبك» شبابية من اسمها؟



٭ صحيح، فكرتها ولحنها يستهدفان هذه الفئة العمرية فهم يحبون دمج الكلمات العربية مع الإنجليزية، مثل أغنية «مجنون»، «صفوا يا بنات» والكثير من المراهقين يطلبون منا تقديم مثل هذه الأغاني.



دمجت بين العربية والإنجليزية في أغنية «دبل حبك»؟



٭ كنت أول مغن خليجي استخدم القافية العربية مع الانجليزية في أغنية «غالي علي»، فمن المعروف عني في الوسط الفني أنني «بايعها فنياً» ولا أخاف من تقديم الأعمال الجديدة.



قدمت أغنيات بلغات مختلفة؟



٭ أحب اللغات وقدمت أغنيات بمختلف اللغات مثل «الإسباني، الأرمني، الأفريقي»، ومن حبي للغة الإسبانية قررت تعلمها.



ماذا عن تعاونك مع الفنانين الآخرين؟



٭ أحضر مع الفنانة مريم حسين لعمل أغنيتين بعد نجاحنا من قبل بأغنية «من شفته»، وهناك تحضيرات مع الفنانة ميريام فارس.



تعاونك مع الفنانة ميريام فارس دائما مختلف؟



٭ نحن أصدقاء وتجمعنا هذه الصداقة والنجاحات الفنية منذ سنوات، وميريام من الفنانات الحريصات على العمل بأدق تفاصيله الصغيرة والكبيرة وعندها وجهة نظر فنية بعيدة عن التفلسف.



تعرضت لبعض المواقف مع بعض الفنانين الذين دعمتهم فنيا؟



٭ ساعدت الكثير من الفنانين وقدمت لهم أعمالا دون مقابل مادي، وكل هذا كان بدافع أنني حزنت على حالهم وابتعادهم عن النجاح والساحة ولكن للأسف، هؤلاء لم يعطوني حقي الأدبي وكانت تصرفاتهم لا أجد لها تبريرا. فبعد أن طلعتهم للقمة كسروني، وبعدها لا أتعاون معهم مجددا.



هل الحق الأدبي أهم من الحق المادي برأيك؟



٭ الجانب المادي مهم ولكنه ليس كل شيء، فشخصيا قدمت أعمالا لفنانين دون مقابل مادي، وهذا حال الكثير من الفنانين في الوسط الفني أمثال الشاعر القطري «هلال المهندي» الذي يكتب حبا في الفن والشعر وليس المال.



هل تفكر بدخول عالم التمثيل؟



٭ هناك مشروع لعمل درامي تلفزيوني، وحاليا أنا في مرحلة اختيار الأفكار.