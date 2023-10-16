عبدالكريم العبدالله



في إطار الحرص على توفير بيئة العمل المناسبة للهيئة التمريضية، وتقديرا للكفاءات الصحية الوطنية والكفاءات المخلصة الأخرى، اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي إعادة تصنيف بدل طبيعة العمل للممرضين لتكون فئتين «أ - ب»، بدلا من ثلاثة فئات «أ - ب - ج».



هذا، ويترتب على إعادة التصنيف زيادة بدل طبيعة العمل للمستفيدين منه بمتوسط 50 دينارا شهريا، وذلك لنحو عشرة آلاف ممرض، موزعين بواقع 599 ممرضا كويتيا يعدل تصنيفهم من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، و98 ممرضا كويتيا من الفئة «ج» إلى الفئة «ب»، ليصل إجمالي عدد الممرضين الكويتيين المشمولين بإعادة التصنيف 697 ممرضا بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية لجميع المشمولين بإعادة التصنيف. وفيما يخص أعداد الهيئة التمريضية من غير الكويتيين المشمولين بإعادة التصنيف من الفئة «ب» إلى الفئة «أ» فيبلغ عددهم 4200 ممرض بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية، إلى جانب 3702 ممرض يعدل تصنيفهم من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» ليصل اجمالي الممرضين غير الكويتيين المشمولين بإعادة التصنيف 7902 بمتوسط 50 دينارا زيادة شهرية. وإلى ذلك يبلغ عدد الممرضين غير الكويتيين المشمولين بإعادة التصنيف من المستعان بخدماتهم على بند المكافآت 601 ممرض، بواقع 401 ممرض يعاد تصنيفهم من الفئة «ب» إلى الفئة «أ»، وبواقع 200 ممرض من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» بمتوسط زيادة 50 دينارا شهريا للمشمولين بإعادة التصنيف.