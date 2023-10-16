المريض من خلال هذا الإجراء يفقد من 15إلى 10 كيلو غرامات خلال 6 أشهر فقط

الأشخاص الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن غير مؤهلين لهذه العملية

كشفت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د.وفاء الحشاش عن حل ثوري لإنقاص الوزن والتخلص من السمنة من غير جراحة، مبينة أن هذا الإجراء يدعى «بوتوكس المعدة» ويتم عن طريق منظار المعدة، ولا يحتاج إلى دخول المستشفى، وآثاره الجانبية طفيفة.



وأضافت أن المريض من خلال هذا الإجراء يفقد من 15 إلى 10 كيلو غرامات خلال 6 أشهر فقط، مشيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق استخدام حقن البوتكس في المعدة لإرخاء عضلاتها عن طريق إجراء منظار معدة، ما يؤدي مؤقتا إلى تقليل تقلصات العضلات، والشعور بالشبع لفترة أطول.



وقالت الحشاش إن حقن بوتوكس المعدة ليس مناسبا لعلاج جميع حالات السمنة، وإنما لحالات معينة، موضحة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن غير مؤهلين لهذا الإجراء ممن لديهم كتلة الجسم أكثر من 40، كذلك لا يصلح هذا الإجراء مع النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك الأصغر من 18 عاما.



وأردفت أن هذه العملية تصلح للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة درجة أولى «كتلة الجسم ما بين 27 و40» ويعانون من ضعف التحكم في الشهية وتمت المحاولة مرارا وتكرارا باتباع أسلوب حياة صحي دون فائدة، كذلك الأشخاص الذين لديهم شراهة في الأكل، كذلك الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية ناتجة عن السمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، آلام العظام والمفاصل، والعمود الفقري.



وذكرت أن هذه العملية آمنة تماما، وليست بها أي آثار جانبية إلا أعراض طفيفة تحدث غالبا بعد المنظار الاعتيادي للمعدة ولا يجب القلق منها مثل الإرهاق والتعب.



وأشارت الحشاش إلى أن هذا الإجراء يتم عن طريق إجراء منظار المعدة ويقوم الطبيب بحقن العضلات الموجودة في جدار المعدة بالبوتوكس عن طريق منظار المعدة وهذا يقلل من حركتها وانقباضها وبذلك يقل هضم المعدة ويقل معدل إفراغ الطعام ودفعه من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة وبذلك ترسل إشارات بالشبع والامتلاء إلى المخ فلا يشعر الشخص بالجوع لفترة طويلة.



وعددت الحشاش فوائد هذا الإجراء، مبينة أنه لا يتطلب إقامة في المستشفى، ويقلل من الإحساس بالجوع، ولا توجد شقوق أو جروح خارجية جراحية، ولا يحتاج إلى تخدير كامل.