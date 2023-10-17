عقدت جمعية الجراحين لقاءات مع نواب مجلس الأمة، لمناقشة القضايا الصحية الراهنة والبحث عن سبل فعالة لتحقيق الاستدامة والتطوير المستمر.

وذكرت جمعية الجراحين الكويتية في بيان لها أنه خلال اللقاءات تمت مناقشة العديد من الأمور المهمة التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية، والذي يتطلب نهجا متكاملا يجمع بين تحديث البنية التحتية، وتفعيل الأدوات الرقابية لضمان جودة الخدمات، مؤكدة على أهمية دعم وتعزيز القوانين الصحية المعمول بها حاليا، لضمان تقديم خدمة صحية على مستوى عال من الكفاءة والأمان.

وأفادت الجمعية بأنه تم خلال اللقاء طرح التوصيات التي تمت مناقشتها في مؤتمر السمنة الأخير الخاص بجمعية الجراحين، حيث تم التأكيد على أهمية تبني مشروع جمعية الجراحين بخصوص، تشكيل فرق إغاثية خاصة لدعم غزة في ظل الأحداث الأخيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإنشاء مستشفى ميداني متقدم لتقديم الدعم الطبي والجراحي الضروري للمتضررين.

وأشارت إلى انه تمت مناقشة تبني وزارة الصحة لبرنامج زراعة الأعضاء وزراعة الكبد من خلال المقترحات المقدمة من فريق جراحة زراعة الكبد ومقترحات جمعية الجراحين سابقا، لافتة إلى أن اللقاء مع ممثلي الأمة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون المثمر بين ممثلين السلطة التشريعية وجمعية الجراحين، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية والجراحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز دور الكويت كرائدة في مجال الصحة على الساحة العربية والدولية.

والجدير بالذكر أن جمعية الجراحين الكويتية اجتمعت مع كل من النائب هاني شمس والنائب د.حسن جوهر والنائب سعود العصفور والنائب حمد العليان.