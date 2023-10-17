أكثر من 50% من تشنجات حديثي الولادة يصعب تشخيصها «إكلينيكياً» وتحتاج إلى تخطيط لكهربة الدماغ لتشخيصها



عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قســم الأطفال الخدج بمستشفى الولادة ورئيس الرابطة الكويتية للاطفال الخدج وحديثي الولادة د.مريم خضــر عن تدريــب 100 طبيب وطبيبـــة في القطاعين الحكومـــي والأهلي على تخطيط «كهربة» الدماغ لعلاج التشنجات عند المواليد.



جاء ذلك في تصريح لـ«الأنباء» على هامش ورشة عمل تحت عنوان «التشنجات عند المواليد والمبادئ الأساسية» لتخطيط كهربة الدماغ.



وذكرت د.خضر أن الاطفال الخدج وحديثي الولادة هم الأكثر عرضة لحدوث التشنجات، مبينة أن معظمها يكون لها أسباب، مثل «الاختناق» عند الولادة، و«الجلطات»، و«النزيف» في المخ، أو الاضطرابات الأيضية أو الالتهابات.



وبينت أن التشنجات قد تنتج ايضا نتيجة العيوب الخلقية في الجهاز العصبي وبعض الأمراض الوراثية، لافتــــة في الوقـــت ذاتـــه الى أن أكثر من 50% من التشنجات التي تحــدث عنــد حديثي الــــولادة يصعب تشخيصهــــا «إكلينيكيا» وتحتاج الى تخطيط لكهربة الدماغ لتشخيصها.



وأفادت د.خضر بأن التشخيص الصحيح والمبكر يقلل من الآثار الجانبية ويحسن من نتائج النمو العصبي للمواليد.



ولفتت الى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والمحاضرات التي تنظمها الرابطة بصفة دورية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتوحيد السياسات الطبية بين أقسام الأطفال الخدج في الكويت.