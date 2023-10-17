قدم 47 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.



وقال النواب في الطلب المقدم لرئيس مجلس الأمة، أمس، إن «الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن، ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف».



وأضاف النواب أنه «كان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني، وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال».



وأشار النواب إلى أنه «انطلاقا من مسؤولياتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال، فإننا نتقدم -نحن الموقعين أدناه- بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/11/1».



ووقع الطلب نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وحمد المدلج وسعود العصفور وحمد العليان وأسامة الزيد وجراح الفوزان ود.عبدالهادي العجمي، وبدر سيار الشمري، وعبدالوهاب العيسى، ومهلهل المضف، أسامة الشاهين، د.جنان بوشهري، بدر نشمي، شعيب شعبان وهاني شمس، شعيب المويزري وعبدالله المضف، ود.عبدالكريم الكندري، متعب العنزي، عبدالله الأنبعي، سعد الخنفور، فهد المسعود، د.فلاح الهاجري، مبارك الحجرف، مبارك الطشه، محمد المهان، فهد فلاح بن جامع، فارس العتيبي، داود معرفي، د.عبدالعزيز الصقعبي، فايز الجمهور، د.حمد المطر، د.عادل الدمخي، محمد هايف، حمد العبيد، حمدان العازمي، خالد العتيبي، د.محمد الحويلة، أحمد لاري، محمد الرقيب، مهند الساير، د.بدر الملا، د.حسن جوهر، عبدالله فهاد العنزي، مرزوق الحبيني، ماجد المطيري وخالد الطمار.‫