دارين العلي



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على أن يتم تقسيم الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.



وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات وجاءت كالآتي:



تلقي البلاغات والشكاوى بشأن مخالفات الهدر والإسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طرق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.



وضبط ما يقع من مخالفات بشأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.



وقطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والاجراءات المتبعة ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.



ودعا القرار الموظفون المكلفون بالضبطية القضائية الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 الخاص بمدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية. وحظر القرار على الموظفين المكلفين بالضبطية القضائية اساءة استخدام المعلومات التي تصل إلى عمله والمرتبطة بواجبات وظيفته، والسعي للحصول على معلومات أو نشر أي صور أو مقاطع فيديو للمخالفات التي يتم ضبطها في كافة وسائل الإعلام أو المواقع الاخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أخذ موافقة وكيل الوزارة.



وفيما يلي أسماء موظفي الضبطية القضائية وفقا للقرار رقم 278 لسنة 2023:



أحمد الشمري - رئيس الضبطية



عصام العجمي



عبدالله الطواري



جاسم شعبان



ناصر عبدالعزيز



جاسم عبدالرحمن



خليفة جاسم



طلال عبدالرحمن



خالد فراج



مساعد أحمد



حمد عبدالرحمن



محمود نوري



مفلح عيد



عبدالرحمن علي عبدالرحمن



حبيب صلاح حبيب



تركي أحمد



محمد جمعة سليمان



فيصل العدواني



خالد سلطان



جمانة جابر



عبدالله العيسى



عبدالله الراجحي



بدرية جعفر



لطيفة محمد



حمدان ساير.







نظّمت حملة تخضير في مبناها الرئيسي لزراعة 2000 نبتة



.. وتعلن عن بدء استقبال طلبات التيار في «خيطان»





دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح أمس عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع خيطان السكني أجزاء من قطعة 2، مبينة أنها سوف تستقبل طلبات إيصال التيار الكهربائي لعدد 40.



‎وأشارت الوزارة إلى أن تلك القسائم التي يحق لها إيصال التيار في قطعة «2» تبدأ من 806 إلى القسيمة رقم 836، والقسائم أرقام 646،840،842،844،848،850،852،854،856.



‎وفي سياق منفصل، نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم التخضير في مبناها الرئيسي بجنوب السرة، حيث يعتبر هذا التنظيم من ضمن جهود الوزارة الاجتماعية والبيئية ومبادرة من قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن، حيث دعت الوزارة الموظفين والمراجعين الى المشاركة بزراعة جزء من مرافق الوزارة الخارجية وتوزيع 2000 شتلة، وتهدف هذه المبادرة إلى غرس ثقافة اهتمام الموظف بمكان عمله والعمل على رفع مستوى الانتماء الوظيفي لهم، بالإضافة إلى تقليل المساحات الصحراوية وزيادة المساحات الخضراء والتنوع بها للقضاء على التصحر من خلال تزيينها بالزهور والأشجار.



‎وأكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بالتكليف م.عاقول العنزي حرصه الدائم على الاحتفال بهذه المناسبة المهمة كل عام، حتى تتم مشاركة الموظفين والمراجعين بزراعة جزء من مرافق الوزارة الخارجية، بحيث يستطيع الموظف بعد ذلك الاهتمام بشتلته ومراقبة تطورها ونموها.



‎وقال إن تفاعل الموظفين والمراجعين كان إيجابيا، بالمشاركة أولا في النشاط الزراعي وفي توزيع الشتلات بهدف تعزيز أهمية الزراعة في كل مكان، سواء داخل المنزل أو خارجه والحرص على رعايتها.



‎وأشار إلى أن يوم التخضير يعد من أهم الأيام في الكويت، حيث تقام الاحتفالات والفعاليات ويتم فيه حث المدارس والوزارات وجميع قطاعات الدولة على الاهتمام بزيادة التوسع في زراعة الكثير من الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، وإشراك الجميع في الفعاليات والمبادرات لهذا اليوم، حيث تساهم الأشجار الخضراء بمد الأوكسجين وتقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتساهم في تقليل التلوث، بالإضافة الى المنظر الجمالي للأشجار، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأنواع المختلفة من نباتات الزينة التي تتناسب مع طبيعة الجو الصحراوي والطقس الحار في الكويت، وتعمل على تقليل درجة الحرارة.