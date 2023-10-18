التوجه في المرحلة المقبلة نحو تشغيل جميع المحطات بالغاز الطبيعي الأنظف بيئياً



دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن ان الوزارة ستنتهي من تشغيل كامل محطاتها بالوقود النظيف في نهاية الشهر الجاري.



وقالت المصادر في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تشغيل محطة الزور الجنوبية بالوقود النظيف منذ بداية الصيف العام الماضي وسيتم خلال اليومين المقبلين تشغيل محطة الدوحة الغربية على الوقود النظيف ستتبعها محطة الدوحة الشرقية ثم محطة الصبية إذ من المتوقع الانتهاء من تشغيل جميع المحطات بالوقود النظيف في نهاية الشهر الجاري.



ولفتت إلى ان الدوحتين تعملان بالكامل على الوقود السائل وسيتم تحويلهما إلى الوقود النظيف بينما محطة الصبية تعمل وحداتها بقدرة 2500 ميغاواط فقط على الوقود السائل والمتبقي ويبلغ نحو 70% من إنتاج المحطة على الغاز الطبيعي كمحطتي الشويخ والشعيبة وهو الوقود الأنظف بيئيا.



ولفتت المصادر إلى ان الوزارة قد رصدت تغييرا كبيرا في نسبة الانبعاثات الخاصة بمحطة الزور بما يتوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى ان التحول نحو الوقود النظيف هو المرحلة الأولى سيتبعها تحول بالكامل نحو الغاز الطبيعي في جميع المحطات.



وحول كفاءة عمليات التشغيل، قالت المصادر ان المحطات تعمل بكفاءة عالية مع الوقود النظيف، كما انه ليس هناك من فارق مادي يذكر اذ تختلف أسعار الوقود النظيف عن الوقود التقليدي وفقا لتقلبات السوق العالمي إلا أنه لا يؤثر بشكل يذكر على الميزانية الخاصة بالوقود.



وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع النفطي لتزويد المحطات بالوقود النظيف، حيث تزود مؤسسة البترول محطة الزور الجنوبية بالوقود النظيف منخفض الكبريت منذ العام الماضي، مؤكدا أن عمليات التحول نحو هذا النوع من الوقود تتم بعد إجراء كل الاختبارات مع المصنع العالمي للتأكد من فاعلية عمل الوقود دون أي آثار سلبية على الوحدات.



ولفت إلى ان الوقود الذي سيستهلك في المحطات العاملة بالوقود السائل هو من المصفاة الجديدة ويتميز بانخفاض نسبة الكبريت فيه من 4 جزء بالمليون (ppm) إلى 0.5 جزء بالمليون، وهو ما يتجاوز اشتراطات الهيئة العامة للبيئة التي تشترط ألا يزيد الكبريت على نسبة 1 جزء بالمليون.



وأشارت المصادر إلى أن اختفاء اللون الأبيض العائد إلى الكبريت من انبعاثات المحطات العاملة بالوقود النظيف يعتبر إنجازا بيئيا سيعمم على جميع المحطات.