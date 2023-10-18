عدم السماح بمشاركة الشركات المنفذة لعقود مع «السكنية» ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع



عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء طرح مناقصات مشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف» والتي يجري تنفيذها في منطقة السالمي على بعد 16 كم من مدينة الجهراء.



‏وقالت المؤسسة إنها طرحت 17 أكتوبر عقدين يشملان تنفيذ 3.345 بيتا اضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى.



وذكرت ان المناقصة الأولى التي ستطرح تشمل إنشاء وإنجاز عدد 1777 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع 3-BP بمشروع المساكن الميسرة «منخفض التكاليف».



ولفتت إلى أن المناقصة الثانية تشمل انشاء وإنجاز عدد 1568 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للإسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع 1-BP.



‏وذكرت أن موعد اقفال المناقصات سيكون في 5 ديسمبر المقبل، مبينة أنها وضعت شروطا للراغبين في التقدم على المناقصات منها ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها، إلى جانب ضرورة أن يكون المتقدمون مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الأجنبيين المتخصصين في تنفيذ أعمال المباني العامة.



‏ولفتت إلى انها لن تسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية مع المؤسسة تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية حتى تتم تسويه العقد محل التنفيذ.



‏وأشارت إلى أنها ستستكمل طرح باقي مناقصات المشروع تباعا حتى الانتهاء منها حيث حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع 9 مناقصات.