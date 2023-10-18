تجربة فريدة من نوعها تتيح بضغطة زر قوانين عدة أو مقترحات لتعديل قوانين وعقوداً ولوائح تنظيمية ووثائق قانونية

أطلق المبادر الكويتي خالد الراشد منصة «عقود» كأول موقع قانوني عالمي يعمل بالذكاء الاصطناعي وباللغتين العربية والإنجليزية وذلك ضمن مشاركته في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس غلوبال 2023) الذي تستضيفه دبي حاليا.



وقال الراشد وهو الرئيس التنفيذي للمنصة في تصريح لـ«كونا» إن هذه المنصة تم تطويرها من خبراء في التقنية وهي الآن في المرحلة التجريبية وموجهة للقانونيين في شتى أنحاء العالم بمن فيهم المحامون والمستشارون والقضاة وأصحاب الأعمال وطلبة كليات القانون.



وأوضح أن المنصة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكن أن يصدر لك بضغطة زر قوانين عدة أو مقترحات لتعديل قوانين وعقودا ولوائح تنظيمية ووثائق قانونية ومقالات وأحكاما قضائية وغيرها في تجربة فريدة من نوعها.



وذكر أن الطلب على التقنيات القانونية في تزايد غير مسبوق عالميا مما يحتم وجود آليات جديدة تخفض التكاليف والوقت المستغرق في إعداد المهمات القانونية «فعندما يوفر القانوني ساعات من الإعداد بفضل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فهو في الواقع يرفع معدل إنتاجيته وخدماته لبيئة عمله ومجتمعه مما يعزز فرص وصول العدالة للجميع».



يذكر أن «عقود» بدأ تطويرها في 2022 كمنصة قانونية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل جميع اللغات.