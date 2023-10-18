مبارك الخالدي



وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا على نقل مباراة العربي والرفاع البحريني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لتقام على ستاد جابر بدلا من ستاد نادي الكويت، وستقام المباراة الإثنين المقبل.



ويتصدر العربي والرفاع ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط لكل منهما، فيما يمتلك فريقا الزوراء العراقي والنجمة اللبناني نقطة واحدة. وكان الأخضر قد لعب خلال فترة التوقف الدولي مباراتين وديتين فتعادل مع الشباب 1-1 ثم مع الصليبخات 2-2 في مباراة أقيمت مساء أول من أمس، وسجل هدفي العربي محمد بوشار ونايف حميد، وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني توماس برداريش انضمام لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الوطني وكذلك الأولمبي نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لوضع يده على خياراته الفنية تحضيرا لمواجهة الرفاع.