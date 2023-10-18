قالت المدير العـــام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة منية القبندي إن مركز الإحصاء التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أشاد بتوافر البيانات الخاصة بسوق العمل في الكويت عبر نظام معلومات سوق العمل المعد من قبل الإدارة.



وأضافت القبندي في تصريح صحافي إن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد أمس افتراضيا مع المركز في إطار تنفيذ خطة المرحلة الثالثة من مشروع «مرسى» الخاص بمرحلة أتمتة جمع البيانات الإحصائية والوصفية من مراكز الإحصاء الوطنية.



وأوضحت أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة للتعاون والتنسيق المستمر مع المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة التي تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات لدول المجلس علاوة على المساعدة تنفيذ برنامج عمل المركز لعام 2023 وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي للفترة بين عامي 2021 و2025.



وذكرت أنه تم إقرار مشروع «مرسى» تكامل الربط الإحصائي الخليجي واعتماد ميزانيته في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز الإحصائي لدول المجلس والذي عقد في أبوظبي خلال الفترة بين 22 و23 أكتوبر 2015.



وأفادت بأن المشروع يهدف للربط الإلكتروني مع مراكز الاحصاء الوطنية لأتمتة جمع البيانات الإحصائية وبياناتها الوصفية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية موثوقة ومعتمدة لجمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها على مختلف قنوات النشر الحديثة.