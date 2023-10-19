ناشدت الكويت جميع قطاعات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس وضع خطط عمل عاجلة وشاملة في مجالات اختصاصاتها لتنفيذها دون تأخير عندما تتوقف آلة القتل في قطاع غزة من أجل تدارك النتائج الكارثية التي تنذر بها هذه الحرب.



جاء ذلك في كلمة الكويت في ختام الدورة الـ 217 للمجلس التنفيذي لـ «يونسكو» ألقاها مندوبنا الدائم لدى المنظمة السفير د.آدم الملا.



وقال الملا إن العالم شهد الثلاثاء الماضي ذروة الوحشية والمجازر باستهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني «الذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 1200 من المدنيين في قطاع غزة بينهم المئات من الأطفال والنساء في جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان وانتهاك صارخ لجميع المبادئ والقيم والقواعد والقوانين والأعراف الدولية».



وشدد على أن هذه الجريمة الشنعاء تضاف إلى المجازر التي يشاهدها العالم كل يوم على الشاشات الكبيرة والصغيرة.



وأشار الملا إلى الجرائم التي ترتكب بحق شعب وأطفال غزة الذين كان «قدرهم وجريرتهم أنهم ولدوا على أرض أجدادهم التي لم يعرفوا غيرها فكان مصيرهم القتل ومن لم يمت بعد منهم كان نصيبه الحرمان من الغذاء والماء والدواء، فضلا عن محو ذاكرته وذكرياته الأسرية والمدرسية».



وأضاف «لكننا لا نفقد الأمل في صحوة الضمير الإنساني والتوجه بإخلاص إلى معالجة جذور هذه المأساة وأسبابها». وأعربت الكويت عن أملها أن تنعم المنطقة العربية والعالم أجمع بالأمن والسلام. على صعيد آخر، توجه الملا بالشكر إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي على روح المسؤولية والتعاون التي أبدوها من أجل تجاوز الصعوبات التي واجهت عمل المجلس خلال السنتين الماضيتين، معربا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجاز واعتماد جميع قرارات المجلس وتوصياته في انعقاد الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لـ «يونسكو» في نوفمبر المقبل.