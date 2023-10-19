قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية بالتكليف منصور المذن إن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الهيئة مستقبلا من شأنه تحسين كفاءة الخدمات المدنية وسرعة تقديمها في البلاد من خلال عملها على تحليل المعلومات الضخمة وتوليد نتائج دقيقة وفقا للمعايير المطلوبة.



وأضاف المذن، في تصريح لـ «كونا» بمناسبة مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023» في دبي، إن الهدف من مشاركة الهيئة في هذا المحفل الدولي هو «تعزيز أدوارنا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في الكويت وتعزيز القدرات في تقديم خدمات متقدمة».



وأوضح أن المشاركة تتيح كذلك الاطلاع على المشروعات التكنولوجية الحالية والمستقبلية بما في ذلك تطبيقات العلوم المكانية والخدمات الإلكترونية المتقدمة وصولا لتحقيق الاستدامة والكفاءة في استخدام التكنولوجيا وتبني أفضل الممارسات التقنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد.



وذكر أن تركيز الهيئة ينصب على استحداث الابتكار والتطوير المستمر في مجال التكنولوجيا والسعي لاستكشاف أحدث الابتكارات التقنية وتطبيقاتها لتلبية احتياجات الأفراد وتحسين جودة الخدمات المقدمة علاوة على تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركات والمؤسسات الرائدة في المعرض.



وأكد أهمية هذا الحدث باعتباره منصة رئيسية تجمع الخبراء وصناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا لطرح أبرز المنتجات والحلول التقنية بالإضافة إلى إقامة شراكات ثنائية جديدة بين الشركات والجهات سواء الحكومية والخاصة من شأنها دفع عجلة التنمية والتطور.



ويعتبر معرض «جيتكس غلوبال» في دورته الـ 43 منصة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية ويجمع الجهات الفاعلة لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. وانطلقت فعاليات المعرض يوم الاثنين الماضي ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى اليوم الخميس بمشاركة أكثر من ستة آلاف جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.