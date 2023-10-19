

اعتبر رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا»، م.عدنان المير، أن المشاركة المتميزة للوفد الكويتي في «معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين» في نسخته السابعة التي تم تنظيمها بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 8 الى 14 أكتوبر الجاري، تعكس منهجية حرص واهتمام المكتب على المساهمة في بناء قدرات طلاب وشباب الكويت التأهيلية لمسارات مناحي الحياة العلمية والعملية استرشادا بعصرية نظم التعليم اللاصفي والتعلم الذاتي.



جاء ذلك في تصريح صحافي، على هامش استقبال هيئة مكتب ملست آسيا برئاسته وبوجود المدير الإقليمي للمكتب داود الأحمد، للوفد الكويتي المشارك في المعسكر والمكون من المعلم خالد ابراهيم القطان والطالب عبدالرحمن صالح غالب أبورزق.



وذكر م.المير أن «المشاركة الكويتية في الدورة السابعة لمعسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين بالصين حققت مقاصدها من خلال تنوع وتعدد المشاريع والبرامج المشمولة في المعسكر، وما ترتب عليه من تألق الوفد بتواجده في كافة عناصر ومحاور المعسكر العلمية والثقافية والتطبيقية».



ونوه أن «المعسكر ضم ورشة للشباب وأخرى للمعلمين، شارك بهما الوفد الكويتي، للاستفادة من البرنامج الذي امتزج بين التكنولوجيا والثقافة وزيارة المتاحف والمراكز العلمية وفق تسلسل زمني معد لهم بعناية»، مؤكدا أن «هذا المعسكر يعد التظاهرة السنوية ورحلة علمية في مجالات استكشاف الطبيعة، ومجالات تطويع التكنولوجيا لخدمة الأرض، ومعرفة أسرار النجوم والكواكب، مما دفع مكتب ملست آسيا للحرص على تواجد وفد كويتي للمشاركة وفقا لشروط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو».



ومن جانبه، شاد المعلم خالد القطان بأهمية هذا الحدث العلمي وما أضاف إليهما من خبرات علمية وعملية، فينا أثنى الطالب عبدالرحمن أبو رزق على «الفرصة الثمينة لمشاركته في اللقاء العلمي الهام، مقدما الشكر والتقدير لمكتب منظمة الملست على هذا الاهتمام بالشاب الكويتي».



وأوضح المهندس عدنان المير أن «المعسكر تم تنظيمه في إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو - (إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال) والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وعقد من خلاله المركز الصيني للعلوم من أجل الأطفال والشباب التابع للجمعية الدورة السابعة معسكر تأهيل الشباب وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق (المشروع الإقليمي العربي الصيني) خلال الفترة من 08 إلى 14 أكتوبر الجاري بمقاطعة نيغيشيا بجمهورية الصين الشعبية.