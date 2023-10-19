

وجّه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:



نمى إلى علمي استمرار صرف رواتب لبعض الوافدين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رغم انتهاء خدماتهم وإلغاء إقاماتهم أو وفاتهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بأسماء وعدد الوافدين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين انتهت خدمتهم أو المتوفين وما زالت تصرف لهم رواتب منذ سنوات ولم تقطع عنهم (إن وجد ذلك)، على أن يتضمن الكشف مسمياتهم الوظيفية، وقيمة المرتب الشهري الذي صرف لهم، وتاريخ انتهاء خدماتهم أو وفاتهم، وتاريخ إيقاف المرتب بعد علم الوزارة.



2 - ما الإجراء القانوني الذي اتخذته الوزارة لإعادة الرواتب المصروفة حسب البند 1؟



3 - هل أجرت الوزارة تحقيقا بخصوص ما ورد في البند 1؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج التحقيق.