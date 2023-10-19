

وجّه النائب حمد المدلج سؤالا الى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تعد حماية الأموال العامة واجبا شرعيا ودستوريا على الجميع، حيث إن للأموال العامة حرمة وجب على كل مواطن عموما ومسؤول خصوصا صونها والذود عنها بجميع الوسائل المشروعة ضمن الأطر القانونية المعروفة، كذلك وجب حماية الوطنيين الشرفاء ممن تصدوا لأي وجه من أوجه الفساد والوقوف معهم، ودرء انتقام أذرع الفساد منهم. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل اتخذت أي إجراءات إدارية بحق الشهود في القضايا الجنائية الخاصة بالمدير العام الأسبق فهد الرجعان أو بأي قضايا تخص أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية من تلك الإجراءات المتخذة، وأسبابها وما اتخذ من إجراءات على ضوئها.



2 - هل خاطبت المؤسسة خلال العام الحالي 2023 النيابة العامة فيما يخص القضايا الخاصة بالمدير العام الأسبق فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بصور ضوئية من تلك الكتب وأسباب إرسالها، ورد النيابة عليها وما تم بشأنها.



3 - هل جرى التحقيق بوجود إهمال أو تأخير من المؤسسة في إرسال أي بلاغات للنيابة العامة وما تبعه من تقارير المؤسسة من إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإيجاب يرجي تزويدي بصورة ضوئية من نتائج التحقيق.



4 - هل اتخذ أي إجراء عزل أو إنهاء خدمة أو تطبيق عقوبة أو إحالة إلى التحقيق أو تقصير مدة عقد أي من الشهود في القضايا الخاصة بالمدير العام الأسبق فهد الرجعان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بأسباب اتخاذ تلك الإجراءات ومدى قانونيتها، ورأي الشؤون القانونية في المؤسسة بما يخصها، وفي حال تعيين أو تكليف بدلاء عنهم يرجى تزويدي بقرارات تعيين أو تكليف البدلاء ومدى مطابقتهم لشروط شغل الوظائف الإشرافية.



5 - هل قدم أي من الشهود في القضايا الجنائية الخاصة بالمدير العام الأسبق فهد الرجعان أو أي قضية جنائية أخرى تخص أموال المؤسسة أي تظلمات بما يخص التعيين في الوظائف الإشرافية أو خلافه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية من تلك التظلمات وما اتخذ من إجراءات في شأنها.



6 - هل شكل فريق جديد وغير أعضاء الفريق المختص بالقضايا الخاصة بالمدير العام الأسبق فهد الرجعان أو أي قضايا جنائية أخرى تخص أموال المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزودي بأسباب ذلك، وسنده القانوني ومدى تحقيقه للمصلحة العامة.



7 - هل خاطب ديوان المحاسبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب فيما يخص وجود حالات تعارض المصلحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من المؤسسة فيما يخص تلك الحالات.



8 - هل سبق وأن زودت المؤسسة ديوان المحاسبة بإفادات غير صحيحة بما يخص قضايا المدير العام الأسبق فهد الرجعان أو أي قضايا تخص أموال المؤسسة؟



9 - هل ألغيت أي لجان مشكلة تخص قضايا المدير العام الأسبق فهد الرجعان أو أي قضايا جنائية أخرى تخص أموال المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بقرارات تشكيل تلك اللجان وأسباب إلغائها، وقرارات تشكيل اللجان البديلة وما أسفرت عنه تلك اللجان سواء الملغاة أو البديلة من نتائج، وعما إذا تم جميع اتخاذ أي إجراءات إدارية في حق أي من أعضاء جميع تلك اللجان وتزويدي بتلك الإجراءات وأسباب اتخاذها، إن وجدت.