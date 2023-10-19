د.أنور المضف: المؤشرات المالية أكدت متانة المركز المالي للبنك وحفاظه على مستوى ربحية جيد

جهاد الحميضي: أداؤنا المتوازن يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك

النتائج تحققت بفضل إستراتيجيتنا المرنة والمتوازنة والأسس المالية القوية وتوافر كفاءات مصرفية متميزة

البنك يواصل مبادراته للتحول الرقمي لإثراء تجربة العملاء.. ويمضي بخطى متسارعة نحو الاستدامة الشاملة



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 33.5 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 10.1% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 30.4 مليون دينار.



وحقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 65.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وبلغ إجمالي الموجودات ما قيمته 4.6 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع إجمالي موجودات بلغت 4.7 مليارات دينار تم تسجيله في نهاية ديسمبر 2022.



وبلغ كل من صافي محفظة التمويل وودائع العملاء 3.3 مليارات دينار، و3 مليارات دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار، و3.2 مليارات دينار على التوالي في نهاية ديسمبر من عام 2022، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.2%، 1.0% على التوالي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبلغ العائد على السهم 13.3 فلسا للسهم (11.9 فلسا في نهاية سبتمبر 2022).



وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د.أنور علي المضف، قائلا: «ما زالت الأسواق المالية تعاني من آثار عدم الاستقرار وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من فرص البيئة التشغيلية المتاحة في الكويت».



وأضاف: «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر، بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو».



وأكد المضف «لقد نجح البنك الأهلي المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 في تحقيق نتائج جيدة بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية قوية واستراتيجية واضحة وتوافر كفاءات مصرفية متميزة».



وأشار المضف إلى التزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.



وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك عن الأشهر



الـ 9 الأولى من 2023، قالت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، جهاد سعود الحميضي: «استمر البنك في الحفاظ على الربحية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام، حيث تم تحقيق هذا التوازن من خلال القدرة على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، حققنا هذا الأداء المتوازن، والذي يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك».



وأضافت الحميضي: «ما زلنا نواصل تركيز جهودنا لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة، وقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء، كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية ادخارية متميزة».



وأكدت الحميضي أن البنك ما زال يواصل مبادراته التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، موضحة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لكافة المؤسسات وهو الخيار الأمثل لتطوير آليات العمل المصرفي.



وأشارت الحميضي إلى أن «الأهلي المتحد» يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال، كما أكدت أن البنك يمضي بخطي متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.



وأضافت الحميضي: «استطاع الأهلي المتحد أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار سنوات طويلة قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة».



إلى ذلك، حصد البنك العديد من الجوائز خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، حيث توجت مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الأهلي المتحد»، جهاد الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تقديرا لقيادتها الاستثنائية على مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات.



وتقديرا لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وقد نال البنك هذه الجائزة استنادا إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء.



كذلك حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك في التدقيق الشرعي الداخلي في الكويت لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة، وذلك استنادا إلى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الشرعي، ومصفوفة تقييم المخاطر الشرعية، ودليل إجراءات التدقيق الشرعي وكذلك أساليب التدريب الشرعي الفعال، والتنفيذ الفعال لتعليمات حوكمة الرقابة الشرعية مع التنظيم العالي لهيكل التدقيق الشرعي الداخلي ما يضمن كفاءة وفاعلية عمليات التدقيق الشرعي بالإضافة إلى مساهمة البنك في تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إعداد وتقديم المواد الإعلامية المتعلقة بالتوعية المالية الإسلامية في قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع إلمام فريق التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك بالمعارف والمهارات اللازمة للتميز في أداء مهامهم.



وتقديرا لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة. تمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية. وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022-2023 استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة، بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع.



وبالإضافة لما سبق حصل البنك الأهلي المتحد على شهادة الآيزو 9001:2015 المرموقة للبنية التحتية لتقنية المعلومات، وذلك للعام الثاني على التوالي ما يعكس ريادة البنك وتفوق نموذج عمله في مجال تقنية المعلومات، وقدرته على تطبيق أعلى معايير الخدمات التقنية لضمان الجودة والاستمرارية والأمان لجميع العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعد هذه الشهادة معيارا معترف به دوليا لإدارة الجودة والذي تم تطويره ونشره من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.



شكر وتقدير



توجه د.أنور المضف بالشكر للمساهمين على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر للعملاء لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأعرب المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.



بدورها، تقدمت جهاد الحميضي بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه على جهودهم المتميزة وتفانيهم في عملهم.