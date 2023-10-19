

تصدرت هولندا تصنيف أفضل أنظمة معاشات التقاعد في العالم، وفقا للمؤشر السنوي الذي تصدره «ميرسر» بالتعاون مع «سي إف إيه إنستيتيوت»، وفي المركز الثاني جاءت أيسلندا - التي كانت في الصدارة العام الماضي - ثم بعدها الدنمارك في المرتبة الثالثة.



وعلى الرغم من أن هولندا تقوم حاليا بإصلاح برنامجها للمعاشات التقاعدية من الهيكل الجماعي إلى نهج أكثر فردية، إلا أن التقرير يرى أن النظام الجديد يقدم فوائد جيدة بعد التغيير، مدعوما بقاعدة أصول قوية وتنظيم سليم.



واحتلت أستراليا المركز الخامس، والمملكة المتحدة الترتيب العاشر، وتراجع ترتيب الولايات المتحدة درجتين عن العام الماضي إلى المرتبة الثانية والعشرين، وجاءت اليابان في المركز الثلاثين والصين الخامسة والثلاثين.



وتعد الإمارات الأولى على مستوى الدول العربية، والثالثة والعشرين في الترتيب العالمي، وجاءت السعودية في المركز الثامن والعشرين.



في حين حصلت الأرجنتين على المرتبة الأدنى هذا العام من بين 47 دولة شملها التصنيف تغطي 64% من سكان العالم، وكانت النمسا الأدنى بين الدول الأوروبية.



وحذر مؤشر التقاعد العالمي - والذي يقيم الأنظمة بناء على استدامتها وكفاءتها ونزاهتها - من أن أنظمة التقاعد في أغلب الدول تخضع لضغط ناتج عن شيخوخة السكان، وارتفاع الدين الحكومي والتضخم المرتفع.



كما أشار التقرير إلى انخفاض معدلات المواليد الذي فرض ضغوطا على العديد من الاقتصادات وأنظمة التقاعد على المدى الطويل، ما أثر على درجات الاستدامة لعدة دول.



هذا، وألمح التقرير إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التي قد تحسن من نتائج أنظمة التقاعد، إذ إن التكنولوجيا قد تساهم في توفير مستوى معيشة أعلى عند التقاعد.