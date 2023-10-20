وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء كما يلي:



فيما يخص تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية للمحافظات الست.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما صحة تخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية في المناطق للمحافظات؟ إن صح فما النسبة المحددة؟



2 - ما إجمالي المبالغ المحولة في آخر خمس سنوات للمحافظات من أرباح الجمعيات التعاونية؟



3 - هل توجد لائحة لتنظم آلية الصرف؟



5 - ما إجراءات الوزارة لمتابعة ميزانية المحافظات؟



6 - هل رصدت مخالفات مالية خلال الخمس السنوات الماضية على المحافظات؟



7 - ما إنجازات المحافظات خلال الثلاث السنوات الماضية؟ يرجى تزويدي بجدول يبين ذلك بكل محافظة على حدة.



كما وجه العبيد سؤالا الى وزير المالية فهد الجار الله، جاء كما يلي:



في شأن قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية في شأن الالتزام بقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة إذا طلب المكلف بالزكاة إرسالها لبيت الزكاة وعدم تخصيصها للخدمات العامة والأنشطة التي نص عليها القانون؟



2 - كشف مفصل للأرصدة المحصلة من الشركات المكلفة بدفع الزكاة حسب القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي طلبت دفعها لبيت الزكاة.



3 - كشف مفصل للأرصدة المدفوعة من الشركات حسب القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي تم تحويلها لبيت الزكاة.