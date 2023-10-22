الدوسري: الروبوت Da Vinci Xi يعد أحدث التقنيات المستخدمة في العمليات الجراحية الروبوتية وله مميزات عدة



عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أحدث التقنيات والأجهزة بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن، أوضحت وزارة الصحة عن توفير أحدث فئة من أجهزة الروبوت Da Vinci Xi في مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك.



هذا، وقد دشن مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك إجراء أولى العمليات عبر الجهاز الأحدث عالميا الأربعاء الماضي لإجراء عملية استئصال جذري للبروستاتا، لمريض يعاني من ورم سرطاني، وفي الوقت نفسه وفي غرفة العمليات المجاورة استخدم جهاز الروبوت العادي Da Vinci Si لإجراء عملية استئصال جذري للكلى، لمريض آخر يعاني كذلك من ورم سرطاني، قام بإجرائها الدكتور سعد الدوسري والدكتور علي عبدالوهاب، وقد تماثل المريضين للشفاء وخرجا على التوالي من المركز في اليوم التالي.



وقال رئيس ‏مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك د.سعد الدوسري إن الوزارة وفرت الشهر الجاري الروبوت Da Vinci Xi الذي يعد أحدث التقنيات المستخدمة في العمليات الجراحية الروبوتية، لافتا إلى أن الروبوت يستخدم في تخصصات جراحية متعددة، غير أن جراحة المسالك البولية تعد من أكثر التخصصات استخداما لهذه التقنية على مستوى العالم، كما أن الدراسات أثبتت فائدة الروبوت في عمليات الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، كونها منطقة عميقة وضيقة وتحتاج إلى أيد دقيقة مثل أيدي الروبوت.



وأشار إلى أن الجراحة بواسطة الروبوت الدافينشي تتميز بأقل آلام بعد العملية، لأن العملية بواسطته لا تتطلب إحداث شقوق وجروح كبيرة كما في عمليات الفتح، إضافة إلى أن فترة المكوث بالمستشفى تكون قصيرة مقارنة بعمليات الفتح، إلى جانب أن نسبة النزيف خلال العملية تكون أقل.



وأوضح الدوسري أن ما يميز الروبوت عن المنظار العادي أن الرؤية تكون مثالية، لأنها مكبرة 10 مرات وثلاثية الأبعاد مما يتيح للجراح رؤية أفضل من عمليات الفتح، بالإضافة إلى ذلك فإن أيدي الروبوت تتمتع بدقة متناهية لاحتوائها على مفاصل تمكنها من الاستدارة مثل يد الإنسان، مما يتيح الخياطة لأقل ملليمتر باستخدام أصغر أنواع الإبر والخيوط، كما من فوائد الروبوت أيضا فلترة رجفة اليد خلال العملية مما يسهل عمل الجراح ويحد من نسبة المضاعفات.



ولفت إلى أن الدراسات أثبتت أن العمليات الجراحية باستخدام الروبوت آمنة، وأن أكثر من 5 ملايين عملية بالروبوت تمت على مستوى العالم، حيث اعتمد الروبوت من قبل المؤسسة الأميركية للغذاء والدواء FDA كتقنية تستخدم للقيام بعمليات جراحية من قبل جراحين تلقوا تدريبا معتمدا على استخدامها.



ولفت إلى زيادة عدد أجهزة الروبوت في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية، حرصا على توظيف وزارة الصحة لآخر التقنيات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية، وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية كبرى في المركز باستخدام الروبوت الجراحي منذ عام 2014، شملت حالات عديدة، مثل الاستئصال الجذري للبروستاتا، والاستئصال الجذري للمثانة، والاستئصال الجذري للكلى، واستئصال ورم من الكلى، وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلية، وغيرها من العمليات الكبرى.