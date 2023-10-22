نظم اتحاد المبارزة بطولة الكويت العامة للأشبال في الأسلحة الثلاثة «السابر والفلوريه والايبيه»، بمشاركة 125 لاعبا يمثلون الأندية المحلية بالإضافة إلى مشاركة لاعبي منتخب أوزبكستان للأشبال، وذلك في صالة الاتحاد بمنطقة الدعية.



وقام رئيس الاتحاد عبدالكريم الشملان وأمين السر حمد العوضي بتتويج اللاعبين الفائزين في المراكز الثلاثة.



وأسفرت نتائج سلاح الفلورية عن حصول فيصل الزامل على الميدالية الذهبية، وعيسى الشطي على الميدالية الفضية، وعبدالعزيز الكندري ومحمد حاجية على الميدالية البرونزية، وفي سلاح الايبيه حقق علي النكاس الميدالية الذهبية، وعبدالعزيز الأنصاري الميدالية الفضية، وخليفة الحربان وعيسى الحربي الميدالية البرونزية، وفي سلاح السابر أحرز لاعب منتخب أوزبكستان عبدوكريم بيكوف الميدالية الذهبية، وفواز عبدالله الميدالية الفضية، وإبراهيم محمد وعبدالعزيز الزامل الميدالية البرونزية.



وكان اتحاد المبارزة قد استضاف منتخبي العراق وأوزبكستان (رجال ـ سيدات ـ اشبال) في معسكرين تدريبين لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب القتالية بالرياض التي ستنطلق منافساتها في الفترة من 25 إلى 27 الجاري.