عبدالعزيز الفضلي



أقامت إدارة التعليم الديني الحفل الختامي لدورة المعلمين والمعلمات الجدد بالمعاهد الدينية، والتي عقدت على مدى 5 أيام بالتعاون مع إدارة التطوير والتنمية.



وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور العبدالغفور، إن 35 معلما ومعلمة من مختلف المعاهد الدينية شاركوا في الدورة التي أقيمت خلال الفترة المسائية من الساعة 5 إلى 8 مساء في مسرح مركز الجابرية التدريبي التابع لإدارة التطوير والتنمية، مشيرا إلى أنه تم اختيار أمهر وأفضل المدربين لإلقاء المحاضرات في الدورة التدريبية. وأضاف العبد الغفور أن الملاحظ في الدورة، أن المشاركين همم عالية تريد أن تطور من مستواها، لافتا إلى أننا في التعليم الديني رفعنا شعار «طموحنا عالية» وندعم أي فكرة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم.



وتمنى التوفيق للمعلمين والمعلمات الجدد لخدمة العملية التعليمية، معربا في الوقت نفسه عن بالغ شكره وتقديره للمدربين الذين شاركوا في تقديم الدورة، وهم: سعود الكندري وعبدالرحمن الصالح وفاطمة الأشرم وزينب العرباوي وعبدالرحمن العمران وسارة السلاحي على ما قدموه من جهود واضحة ومبذولة، مثمنا الدور الكبير لمدير إدارة التطوير والتنمية والتدريب فيصل الجطيلي في إقامة الدورة الهادفة.