أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم 381 لسنة 2023 بشأن سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها وتخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية جاء فيه:



مادة أولى: يضاف الى السجلات المعتمدة في ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية سجل للأدوية والمنتجات الطبية التي تخضع لاحكام الرقابة الدوائية والغذائية على النحو التالي: سجل الادوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها تلبية لبنود الاستخدام المعتمدة لدى ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية وبعقود التوريد وطلبات الشراء من الجهات الطالبة وبكميات محددة تكفي لمدة 12 شهرا وفقا للشروط التي تحددها ادارة تسجيل الادوية الطبية والنباتية ولا يتم بيعها او اعارتها لغير الجهة المستوردة او الطالبة الا بعد موافقة ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية ويتم متابعة حركة الاصناف واستخدامها من قبل ادارة تفتيش الادوية.



مادة ثانية: تسجل المواد المدرجة في السجل المذكور في المادة الاولى من هذا القرار ويصدر لها شهادة قيد وفقا للمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.



مادة ثالثة: يتم تحصيل رسوم 250 دينارا عن استصدار الشهادة.



مادة رابعة: تقوم ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية بالافراج عن الشحنات الواردة والمرخص لها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.



مادة خامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.