الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع السد القطري لإحياء آماله في دوري أبطال آسيا، حين يستضيف الفيصلي الأردني في الـ 9:00 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، حيث يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بتعادله السلبي أمام الشارقة الإماراتي في افتتاح مشواره، فيما يقبع الفيصلي في المركز الرابع والأخير بلا رصيد بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، بينما يحل ناساف كارشي الأوزبكي الذي يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط ضيفا على الشارقة ثاني الترتيب بـ 4 نقاط اليوم في الـ7:00 مساء على ستاد الشارقة.



ويدرك المدرب البرتغالي لنادي السد برونو ميغيل أن أي نتيجة غير الفوز اليوم أمام الفيصلي تعني خروجه مبكرا من حسابات بلوغ الدور الثاني، علما أن الفريق يفتقد جهود لاعبه أكرم عفيف خلال لقاء اليوم للإيقاف لطرده في لقاء الجولة الثانية أمام ناساف الأوزبكي. وعلى صعيد آخر، وصلت بعثة الدحيل إلى العاصمة السعودية (الرياض)، استعدادا لمواجهة النصر السعودي مساء غدا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.



الى ذلك، عاد الريان إلى صدارة الدوري القطري، بفوزه على أم صلال 2-0، ضمن مباريات الجولة السادسة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما توقف رصيد أم صلال عند 8 نقاط في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى، حقق نادي قطر فوزا كبيرا على الأهلي بنتيجة 4-2، محققا فوزه الاول في الدوري رفع بها رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثامن، بينما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بفارق الأهداف عن متذيل الترتيب نادي المرخية.