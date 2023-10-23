القطان لـ «الأنباء»: عيادات الصحة النفسية تقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين ممن أعمارهم 18 سنة فما فوق في مراكز الرعاية الأولية





عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب عن التوسع في عيادات «الصحة النفسية» في مراكز الرعاية الاولية لتصبح 54 عيادة في مختلف المراكز على مستوى المناطق الصحية، تماشيا مع خطة وزارة الصحة التوسع في خدمات العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الأولية.



وذكرت في تصريح لـ «الأنباء» أن الـ 54 عيادة تغطي مختلف مناطق ومحافظات الكويت للتسهيل على المريض الوصول لها، علما انها تستقبل المراجعين وفقا للقرب الجغرافي لعنوان السكن حسب البطاقة المدنية.



ولفتت الى انه من خلال التوسع بعدد العيادات تمت ملاحظة زيادة وعي المجتمع بأهمية الصحة النفسية وكيفية علاجها، فضلا عن زيادة إحصائيات المترددين على العيادات، بالإضافة إلى الإقبال الشديد على طلب تسجيل المواعيد، مما ادى الى تقليل العبء على المستشفيات التخصصية وتسهيل حصول المرضى على الخدمات.



وأشارت الى أن العيادات يعمل بها أطباء عائلة، بالإضافة إلى شهادات لدورات تدريبية مكثفة في مجال الصحة النفسية.



وكشفت عن استكمال الخطة العلاجية لعيادات الصحة النفسية بمراكز الرعاية الاولية من خلال ندب عدد من المعالجين النفسيين للعمل ببعض العيادات النفسية الأولية لتقديم خدمات الصحة النفسية الإكلينيكية وجلسات العلاج النفسي اللادوائي.



رابط إلكتروني



وأفادت بأنه تم تدشين رابط الكتروني منذ فبراير الماضي عبر موقع وزارة الصحة لاستقبال طلبات المواعيد للعيادات النفسية على موقع وزارة الصحة لتسهيل وصول المريض للخدمة بشكل مباشر وخصوصية تامة.



وكشفت د.الضبيب عن استقبال 7029 خلال 9 أشهر الماضية في عيادات الصحة النفسية التابعة للرعاية الصحية الأولية.



وقالت: تم دمج عيادات الصحة النفسية ضمن الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية منذ عام 2011 والتي بدأت بعدد 3 عيادات فقط وبنتائج عادت بالنفع على المريض وذويه ورفعت نسبة الوعي والتقبل للاضطرابات النفسية وعلاجها، ومنذ حينها استمرت الجهود الوزارية بالدعم والتوسع، حيث قامت الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في عام 2020 بإنشاء برنامج الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى التوسع بعدد عيادات الصحة النفسية وتطوير الخدمات المقدمة بما يتطابق مع خطط ومعايير الجودة العالمية، إلى أن وصل عدد العيادات اليوم إلى (54) عيادة، كما يسعى برنامج الصحة النفسية إلى المزيد من التوسع بافتتاح عيادات للصحة النفسية إلى أن تتوافر في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق السكنية.



جهود



بدورها، أكدت رئيسة برنامج الصحة النفسية بالإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية - استشاري طب العائلة د.مريم القطان على أهمية «الصحة النفسية» للفرد والمجتمع، حيث كرست وزارة الصحة جهودا حثيثة للتوسع بتقديم الخدمات النفسية وتقليل الفجوة بين المريض ومراكز تلقي العلاج.



وبينت د.القطان أن عيادات الصحة النفسية التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين ممن أعمارهم 18 سنة فما فوق في مراكز الرعاية الصحية الأولية.



تسجيل موعد



ولفتت د.القطان الى أن الحصول على الخدمة يكون عبر تسجيل موعد في المركز الصحي عن طريق التحويل المباشر من طبيب العيادات العامة أو العيادات التخصصية، أو من خلال تسجيل موعد مسبق عن طريق رابط وزارة الصحة الخاص بمواعيد عيادة الصحة النفسية الأولية، حيث يتم استقبال طلبات المواعيد الإلكترونية في مركز اتصالات يعمل به أطباء عائلة يقومون بدراسة وفرز الحالات يوميا وتحويلها للعيادة النفسية التابعة لعنوان السكن وفقا للبطاقة المدنية للمريض).



وأشارت الى أن الخدمات التي تقدمها عيادة الصحة النفسية الأولية تشمل التشخيص والتقييم الشامل للمريض، فضلا عن عمل الفحوصات الطبية اللازمة للنظر في أسباب الاضطراب إن كانت عضوية أو نفسية، وتوفير العلاج المتكامل للأمراض العضوية والنفسية وفقا لأحدث الأدلة الإرشادية العالمية والطب المبني على البراهين، علاوة على توفير العلاج الدوائي، حيث تم توفير (18) نوعا من الأدوية شاملة مضادات القلق، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان، ومضادات الخرف، كما تم توفير جلسات العلاج النفسي.



ولفتت الى أن من أهم الحالات التي تتم متابعتها وعلاجها بعيادة الصحة النفسية الأولية هي «الاكتئاب بمختلف درجاته - القلق العام - نوبات واضطراب الهلع - الوسواس القهري - اضطراب ما بعد الصدمة - الرهاب بأنواعه Phobia - الاحتراق الوظيفي - اضطرابات النوم - تقييم ودعم حالات أذى النفس».



عيادات الصحة النفسية الـ 54



مركز خالد الغنيم الصحي (القادسية)

مركز علي ثنيان الغانم الصحي (الصليبخات)

مركز جاسم الوزان الصحي (المنصورية)

مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي (الخالدية)

مركز عبدالله العبدالهادي الصحي (اليرموك)

مركز شيخة الإبراهيم الصحي (النزهة)

مركز قرطبة الصحي

مركز إبراهيم معرفي الصحي (بنيد القار)

مركز الإحقاقي الصحي (الدعية)

مركز القيروان الصحي

مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي (الفيحاء)

مركز الصقر الصحي (العديلية)

مركز الشيخة فتوح الصباح الصحي (الشامية)

مركز بدر النفيسي الصحي (ضاحية عبدالله السالم)

مركز الروضة الصحي

مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي (الدسمة)

مركز الدوحة الصحي

مركز جابر الأحمد الصحي (1)

مركز جابر الأحمد الصحي (2)

مركز جابر الأحمد الصحي (3)

مركز منيرة العيار الصحي (كيفان)

مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي (السرة)

مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي (الشويخ السكنية)

مركز الظهر الصحي

مركز المنقف الصحي

مركز الفنطاس التخصصي

مركز الفحيحيل التخصصي

مركز شرق الأحمدي الصحي

مركز صباح الأحمد الصحي (A)

مركز الصباحية الغربي الصحي

مركز سعد العبدالله الصحي (10)

مركز النعيم الصحي

مركز النسيم الصحي

مركز الرميثية الصحي

مركز سلوى التخصصي

مركز السالمية الغربي الصحي

مركز صباح السالم الشمالي الصحي

مركز متعب الشلاحي الصحي (إشبيلية)

مركز عبدالله المبارك الصحي

مركز الرابية الصحي

مركز العارضية الشمالي الصحي

مركز مناحي العصيمي الصحي

مركز الأندلس الصحي

مركز خيطان الجنوبي الصحي

مركز العدان الصحي (قطعة 7)

مركز أبوفطيرة السكنية الصحي

مركز مبارك الحساوي (حطين)

مركز الزهراء الصحي

مركز الصديق الصحي

مركز مشرف الصحي

مركز عبدالرحمن الزيد (منطقة مبارك العبدالله)

مركز السلام الصحي

مركز الفنيطيس الصحي