

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، أمس الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.



وقال جيروم باول رئـيـس الاحـتـيـاطـي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.



وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي، لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.



وتراجع المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5%، ونزل سهم شركة علم 2.3% وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 2.1%.



وواصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9% وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2% و3% على الترتيب، كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج 2.1%.