أكدت عضو وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان سارة الربيعان أن تجربة الكويت في معالجة الفاقد التعليمي بعد جائحة «كوفيد-19» كانت محل اشادة في منتدى الحوار الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط حول مستقبل التعليم وحقوق الانسان الذي عقد بالقاهرة أخيرا بمشاركة ممثلين عن منظمات عربية ودولية معنية بحقوق الانسان.



وقالت الربيعان، في تصريح لـ «كونا»، إن الوفد المشارك في المنتدى عرض التجربة الكويتية في ورقة تضمنت الطرق والوسائل التي طبقتها المؤسسات القائمة على التعليم لقياس أثر الفاقد التعليمي على الدارسين، موضحة أن دراسة صادرة عن وزارة التربية في الكويت حددت مفهوم الفاقد التعليمي أنه «الخسائر في المعرفة والمهارات التعليمية والتي تحدث بسبب انقطاع مؤقت أو مستمر للعملية التعليمية».



وأشارت الربيعان إلى أن الكويت مرت بتجربتين للفاقد التعليمي الاولى كانت بسبب الغزو العراقي في عام 1990 والثانية من جراء جائحة كورونا في عام 2020، لافتة الى تلمس وفد الديوان اهتمام المشاركين في المنتدى مع ما طرحه الوفد بهذا الصدد.



وأشارت في هذا الاطار الى تفاعل المشاركين في المنتدى مع تجربة الكويت، خصوصا في مجالات التعليم المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة وتبادل الخبرات والممارسات وتعزيز التعاون في هذا المجال.



وأوضحت أن «المشاركة في المنتدى أتاحت الفرصة لاستعراض تجربة الكويت بهذا الشأن وكذلك رصد مدى وفاء والتزام المؤسسات التعليمية بتعويض الفاقد التعليمي على قدم المساواة وعدم التمييز بخاصة للفئات والأشخاص ذوي الإعاقة.



وتابعت القول انه جرى خلال عرض التجربة الكويتية تسليط الضوء على السياسات والإجراءات المتخذة لضمان تحقيق افضل ممارسات ومعالجات للفاقد التعليمي لكل فئات المتعلمين الذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة كل على حدة سواء.



واستضافت القاهرة أواخر الاسبوع الماضي منتدى اقليميا حول مستقبل التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وجهات التعليم.



في سياق آخر، شارك وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي ضم الى جانب الربيعان كلا من د.سليم السليم ونور الخواجة كذلك في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت استثنائيا لبحث تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأوضحت الربيعان أن الوفد استعرض في اثناء الاجتماع آخر مستجدات عدوان الاسرائيلي وخطط وجهود الشبكة في دعم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين.



ولفتت الى استنكار الامين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سلطان الجمالي مجددا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وما يشكله من جرائم ضد الانسانية.



وأشارت إلى تأكيد الجمالي انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحق التعليم لأبناء قطاع غزة، مضيفة ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين قدمت ورقة عمل تعكس واقع التعليم الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وذلك من منظور حقوقي».



وقالت ان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك تطرق خلال الاجتماع الى ما سببه قصف الاحتلال الاسرائيلي في تدمير كامل لنحو 18 مدرسة فضلا عن تحويل كل مدارس غزة الى ملاجئ للنازحين.