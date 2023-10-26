

عبدالعزيز الفضلي



استكمالاً لموجة التنقلات التي شهدتها وزارة التربية أول من امس بين قيادييها في قطاعاتها المختلفة، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، يقضي بنقل مديرة إدارة الأنشطة بمنطقة الجهراء التعليمية هدى المطيري للعمل مديرة لإدارة نظم المعلومات في الوزارة.



وتعتبر المطيري من القيادات التربوية المتميزة والمتخصصة وكانت تعمل في «نظم المعلومات» كمديرة حتى عام 2020 وتم نقلها الى الجهراء ومن ثم أعادها الوزير المانع في قراره مرة أخرى إلى مركز عملها السابق.