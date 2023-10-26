

كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه المبادر الكويتي خالد الراشد بإطلاقه منصة «عقود» القانونية باللغتين العربية والانجليزية في معرض «جيتكس غلوبال» كأول موقع قانوني عالمي يعمل بالذكاء الاصطناعي.



وأكد الحمود على هامش التكريم أن شباب الكويت يتمتعون بطاقة إبداعية وذكاء عال في جميع المجالات ويستحقون الدعم والتشجيع، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعد فريدا من نوعه حيث يوفر الوقت والمجهود في الحصول على قوانين عدة أو مقترحات لتعديل قوانين وعقود ولوائح تنظيمية ووثائق قانونية ومقالات وأحكاما قضائية كلها لا غنى عنها في حياتنا والهدف منها هو رفع معدل الإنتاجية.



وأعرب الحمود عن تقديره هذا الإنجاز الذي يستحق الثناء والتقدير، متمنيا للباحث خالد الراشد التوفيق والسداد وأن نرى تلك المنصة في المستقبل رائدة في عملها بتميزها وأهدافها.



من جهته، تقدم الراشد بالشكر والتقدير إلى الشيخ فيصل الحمود، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسعة الصدر والكلمات المحفزة والمشجعة على بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطور وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة في شتى المجالات والميادين المحلية والدولية.