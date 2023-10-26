بشرى شعبان



قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، بجولة تفقدية على عدد من مخازن الجمعيات التعاونية لمتابعة توافر المخزون الغذائي والاستهلاكي.



وقال الشيخ فراس السعود، في تصريح صحافي، إن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بمتابعة المخزون الاستراتيجي وتأكيدا على حرص الوزارة على ضرورة تأمين مخزون غذائي واستهلاكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.



ودعا الوزير مسؤولي «الشؤون» إلى ضرورة متابعة الجمعيات التعاونية ومدى التزامها بتوفير المخزون الإستراتيجي حسب المدة المقررة وذلك بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية.



من جهته، أكد الوزير العيبان، في تصريح مماثل، حرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان تأمين المخزون الغذائي والاستهلاكي لمدد كافية.



وأضاف أن هذه الجولات التفقدية تهدف إلى الوقوف بشكل مباشر على جاهزية المخازن وضمان تنوعها لسد الاحتياجات التي قد يتطلبها تأمين المخزون بشكله الصحيح والآمن.