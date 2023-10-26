

أقيم مساء أمس حفل استقبال وصول الدفعة الخامسة من طائرات «يوروفايتر ـ تايفون» إلى أرض الوطن من طراز «تايفون ترانش 3» معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية، وتتكون هذه الدفعة من 4 طائرات، ليصل عدد الطائرات المستلمة إلى 13 طائرة من أصل 28 طائرة.



وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي أن هذه الطائرة تعتبر من أحدث المقاتلات المتعددة الأدوار، وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة.



وأشارت إلى أنه تم البدء في تسليمها للقوة الجوية الكويتية منذ ديسمبر 2021، كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية. والجدير بالذكر أن الطائرات المستلمة تجاوزت الـ 400 ساعة طيران حتى الآن.



هذا، وحضر حفل استقبال الطائرات عدد من ضباط القوة الجوية الكويتية.