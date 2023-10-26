

وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:



صدر القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وقد تضمن هذا القانون مجموعة من الجرائم عند التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي: تزويدنا بإحصائية بعدد من تمت إحالته فعلا إلى الإدارة العامة للتحقيقات لمخالفة المواد (38) و(39) و(40) و(41) و(42) من القانون رقم 2015/20 من تاريخ صدور القانون حتى تاريخ الإجابة عن السؤال البرلماني.



كما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:



نمى إلى علمي أنه منذ بداية عام 2023 تبين أن هناك عددا من شاغلي الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية من مراقبين ورؤساء أقسام وغيرهم تم نقلهم للعمل في بعثات في الخارج، وبعد مباشرتهم العمل في الخارج تم استدعاؤهم مرة أخرى لمهمات رسمية لسد الخلل الذي نتج عن نقلهم للخارج، لذا يرجى تزويدي بالأتي:



1 - تزويدي بأسماء من تم نقلهم للعمل في الخارج من شاغلي الوظائف الإشرافية منذ 2023/1/1 حتى تاريخ الإجابة؟



2 - تزويدي بنسخ من قرارات مباشرتهم للعمل؟



3 - تزويدي بقرارات تكليفهم بمهمات داخل الكويت بعد مباشرتهم تلك الأعمال ومبررات تكليفهم بتلك المهمات.



4 - تزويدي بالتكاليف المالية التي دفعتها الوزارة من قيم التذاكر والمكافأة الخاصة بالمهمة ومقابل البدلات اليومية للمهمة.